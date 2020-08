Esta actriz dará vida a la princesa Diana en las temporadas finales de ‘The Crown’

Netflix ha encontrado a su nueva princesa Diana para la serie ‘The Crown’. La actriz de origen australiano, Elizabeth Debicki, será la encargada de sustituir a Emma Corrin para el importante papel de la serie para sus dos últimas temporadas de la serie.

Poco a poco la compañía ha ido revelando los nuevos actores que se suman a las temporadas finales de ‘The Crown’. Ahora, tocó el turno a esta actriz de acompañar a la Familia Real en sus últimas vivencias dentro de la plataforma, en una de las series más costosas de la compañía.

Elizabeth Debicki se unirá al ya anunciado reparto, conformado por la actriz Imelda Staunton en el papel de la Reina Isabel II y Jonathan Pryce (este último recién confirmado para el papel del príncipe Felipe) , y Lesley Manville como la princesa Margarita.

La actriz llegará a la producción de Netflix después de hacer su aparición la esperada película de Christopher Nolan, ‘Tenet’, por lo que su nombre dará mucho de qué hablar en los próximos meses.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020