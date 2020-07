Tráiler de The Umbrella Academy 2 muestra un nuevo fin del mundo

El tráiler oficial de la segunda temporada de The Umbrella Academy ha sido revelado. Nuevamente, el equipo de hermanos con superpoderes se enfrenta a lo que parece ser otro fin del mundo, según las imágenes compartidas por Netflix.

El apocalipsis persigue a éste grupo de siete. Tras usar sus poderes para salvaguardarse del fin del mundo ocasionado por Vanya en 2019, los hermanos quedaron dispersos en el tiempo, terminando en años y lugares distintos alrededor de Dallas, Texas, dentro de un periodo de tres años, a partir de 1960.

También puedes leer: Netflix revela imágenes de la segunda temporada de ‘The Umbrella Academy’

Y aunque muchos aprendieron a vivir sus nuevas vidas como mejor pudieron, esto no implica que nuevas amenazas no estén presentes a la vuelta de la esquina. Cinco hace su aparición momentos antes de que una catástrofe nuclear se presente, por lo que tendrán que buscar el origen de este suceso, y detenerlo. No será nada fácil, ya que un trío de asesinos suecos los acecharán a cada paso.

El tráiler nos muestra a través de la canción “Here Comes The End”, (compuesta por Gerard Way, creador del cómic en el que se inspira The Umbrella Academy y ex miembro de la banda My chemical romance), a todo el equipo conviviendo en una época distinta, donde sus poderes tomarán más protagonismo.

Cinco, Vanya, Klaus, Allison, Luther, Diego y Ben trabajarán como una verdadera familia para que el mundo no continúe con un futuro apocalipsis. Nuevos personajes se sumarán a esta nueva aventura que llegará al catálogo de Netflix el próximo 31 de julio, con los diez episodios que conformarán la segunda temporada de The Umbrella Academy.

Te puede interesar: ¡Conoce las inspiraciones para hacer frente a los desafíos: Natalia Lafourcade, Isaac Hernández, Enrique Olvera y Valeria Luiselli te lo cuentan!

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí