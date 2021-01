Netflix quiere convertirse en el servidor de streaming con las mejores películas originales. La compañía anunció algunos de los títulos que estrenará en exclusiva en su catálogo durante este año con la llegada de, al menos, una cinta por semana.

La compañía ha acelerado su crecimiento con este tipo de contenido, reclutando al mejor talento de la industria cinematográfica —entre escritores, directores y reconocidos actores— por lo que este año veremos un total despliegue de talento en sus estrenos.

Amy Adams regresa para protagonizar otra cinta de Netflix en ‘Woman in the window’, un thriller psicológico impactante. Foto: Cortesía Netflix.

Para anunciar la noticia, Netflix lanzó un video en sus redes sociales con la participación de algunos de los actores que protagonizarán estas cintas, entre quienes destacan Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson.

Así como lo ha manejado en los últimos años, la compañía tendrá contenido para toda la familia. Géneros como la acción, la animación, el terror, western, thrillers, ciencia ficción, romance y otros más, traerán sus mejores cartas durante el año con estas producciones originales.

‘El ejército de los muertos’ es la próxima película del director Zack Snyder que estrenará en el catálogo la compañía. Foto: Cortesía Netflix.

Para este 2021 también se esperan las secuelas de algunas cintas que han sido un éxito total dentro y fuera de la plataforma, como ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ y ‘El stand de los besos 3’.

La lista de las cintas que llegarán a lo largo del año es larga, pero entre ellas podemos destacar algunas de las más sonadas: ‘Malcolm & Marie’, ‘Red notice’, ‘Army of the dead’, ‘The woman in the window’, ‘Sweet girl’, ‘Monster’, o ‘Penguin bloom’, por mencionar algunas.

Jennifer Garden regresa a las comedias con la cinta ¡Hoy sí!. Foto: Cortesía Netflix.

Si eres amante del séptimo arte, Netflix será tu fiel compañero durante el transcurso del año. Descubre las impresionantes películas que llegarán durante el transcurso de los meses a su catálogo.

La manera de consumir cine está a punto de cambiar desde la comodidad de nuestros hogares ¿Estás listo?

