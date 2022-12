Manolo Caro devela los avances creativos del proyecto que apoya al cine mexicano

Toast For a Cause, la iniciativa que ha tenido la encomienda de apoyar a las mentes creativas del mundo cinematográfico mexicano a través de la alianza entre Moët & Chandon, la Universidad de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara ha cumplido un año de haberse puesto en marcha.

(De izquierda a derecha) Carlos Pechieu, Director General de Moët Hennessy México y Manolo Caro, Cineasta y embajador de Moët & Chandon Diciembre 01, 2022. Foto: © Karina Hernández / Forbes

Ahora, en voz de su mentor guionista y líder del proyecto —Manolo Caro–, es tiempo de conocer cómo esta plataforma incubadora ha contribuido al desarrollo de las artes escénicas en México.

En el entendido que la Universidad de Guadalajara tiene la misión de crear cineastas que se formen de la mejor forma posible, este proyecto ha permitido que las alternativas de aprendizaje se expandan para así ir forjando nuevas apuestas creativas que en el futuro puedan conquistar la pantalla grande.

(De izquierda a derecha) Alumnos de Cine de la Universidad de Guadalajara, (5) Manolo Caro y Gabriel Nuncio, director, escritor y productor de cine mexicano.

Diciembre 01, 2022. Foto: © Karina Hernández / Forbes

Importancia de Toast For a Cause de Moët & Chandon

(De izquierda a derecha) Carlos Pechieu, Director General de Moët Hennessy México y Manolo Caro, Cineasta y embajador de Moët & Chandon

Diciembre 01, 2022. Foto: © Karina Hernández / Forbes

Manolo Caro comparte en entrevista exclusiva para Forbes Life la importancia que tienen estas iniciativas para que los proyectos tomen vida. “Estoy contento de estar dando resultados muy positivos con la incubadora que hemos creado junto con Moët & Chandon. Ahora tenemos tres guiones increíbles que ya están siendo escuchados por productores para que encuentren la forma de llevarse a cabo”.

Ante la pregunta de cómo ha sido este caminar liderando el proyecto como mentor guionista, Caro comparte que “el caminar ha sido un gran aprendizaje, desde que me invitaron me involucré porque yo salí de un concurso, entonces me parecía un poco regresar a la vida tantas satisfacciones que me ha dado y eso me emocionaba de sobremanera. Es nuestra responsabilidad –estando ya del otro lado– tender la mano, dar un consejo, leer un guion. Alguien creyó en mí algún día y me gustaría que con los años alguien diga: Manolo Caro estuvo apoyando un lugar de donde nacieron nuevos directores, nuevos guionistas”.

La brújula de Manolo Caro

En este andar de un año, Caro comparte los desafíos que ha enfrentado al dar forma a todas las cabezas que han estado involucradas apoyando a estos nuevos guionistas.

Destaca que la brújula interior que lo guía se enfoca en “aquellos guiones que me gusten a mí, guiones que me llamen a mí para verlos en cine, porque eso es importante cuando uno está en un proceso creativo, por lo menos tener un primer público que es uno mismo. Me llama la atención lo que te toca, lo que te atañe, lo que te hace entrar en un lugar de congruencia, eso me emociona de sobremanera”

Las obsesiones de Manolo Caro

“Me llaman la atención las historias de relaciones humanas , las historias donde me puedo ver en algún momento de mi vida, ya sea mi infancia, mi etapa adulta, mi relación con la sociedad, con el espacio, con la ciudad. El mundo se trata de eso , de cómo nos relacionamos, de cómo nos movemos, me gusta que estos guiones tienen eso en común, que hablan de relaciones y no solamente de relaciones amorosas, sino también de relaciones de afecto . Hay uno en especial, ‘La maquillista’, que también tiene una relación con la experiencia, de cómo convivimos con las personas que nos han abierto paso en cualquier industria”.

Diciembre 01, 2022. Foto: © Karina Hernández / Forbes

El camino apenas comienza, de 200 guiones enviados se cuenta ya con tres guiones seleccionados. El compromiso de Caro precisa que “si hay manera de seguir acompañando a los chicos en el andar y en el encontrar quién los financie, me encantaría seguir de la mano con ellos”. Destaca que lo importante es que se tienen tres guiones increíbles y que ojalá pronto se puedan ver en la pantalla grande.

