“Somos una sociedad que debemos avanzar en conjunto”: Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio se ha convertido en un agente te cambio en el tema de la inclusión, promoviendo la aceptación y la diversidad.

Tras su presentación en Equality And Inclusion Latin America Conference 2023 de P&G, Forbes Life tuvo la oportunidad de platicar con la talentosa actriz sobre la inclusión y sus próximos proyectos.

Forbes Life (FL): ¿Para ti qué significa la inclusión y cómo la vives?

Yalitza Aparicio (YA): La inclusión es aceptar la diversidad que tenemos, es dar igualdad de oportunidades porque es muy diferente a una integración que por lo regular es confundida en la actualidad donde dices “ok, me están pidiendo cierto número de personas de tal color de piel” o “me están pidiendo que en mi empresa también existan mujeres”, pero no les estás dando una oportunidad de seguir avanzando a nivel profesional, entonces la inclusión es eso, darnos esa igualdad de oportunidades.

FL: ¿En qué proyectos sociales estás trabajando actualmente?

YA: Son diferentes proyectos, van enfocados la mayoría en la equidad de género, en la aceptación a la diversidad y tratando siempre de hablar sobre la importancia que seamos una sola sociedad y que entendamos esta parte porque muchas veces se empieza a clasificar por grupos y no, somos una sociedad que debemos avanzar en conjunto.

FL: ¿Sientes que te has convertido en un agente de cambio en el tema de la inclusión?

YA: Siento que somos muchas personas que en la actualidad nos atrevemos a hablar de estos temas, que es difícil y son dolorosos porque primero tienes que trabajar contigo y con tu seguridad para poder hablar o para poder atreverte a decir “basta de esta situación y no quiero que se repita, yo ya sufrí de este caso y necesito que avancemos”.

FL: En México qué crees que falta para que haya más inclusión

YA: Una aceptación de lo que somos, en la plática les mencionaba que yo en algunos momentos me pongo a revisar quienes son las personas que lanzan mensajes agresivos y te das cuenta que son personas que se parecen a ti. No hemos aprendido a aceptar lo que somos, quienes somos, nuestra apariencia física porque estás acostumbrado a ver ciertas cosas en pantalla y decir “yo tengo que ser así” y en mi caso no, yo soy de esta manera, con este color de piel y simplemente soy una más de la diversidad que tenemos en este país.

FL: ¿Has visto bases que marquen una pauta para la integración de grupos que fueron por muchos años segregados en esta próxima década?

YA: Esperemos que sí. En ocasiones he hablado con personas mayores que yo y me dicen “cuando yo comencé no podía ni siquiera decir es que yo soy de tal descendencia, soy indígena o merezco el mismo derecho o el mismo sueldo y ahora ustedes se atreven porque el público comienza a aceptar que las personas no se quedan calladas, las personas también exigen sus derechos”; hoy en día siento que existe eso, que ya nos atrevemos por lo menos a escuchar qué es lo que está sintiendo la otra persona y de qué modo se está sintiendo agredida, eso también nos está permitiendo avanzar para no cometer errores.

FL: ¿Cómo artista en qué proyectos estás trabajando actualmente?

YA: En lo profesional estamos trabajando con muchos proyectos todavía. Como siempre les he mencionado, cada uno de estos proyectos deben tener algo positivo para la sociedad, para poder también formar parte de ello. Siento que algo con lo que inicié justo fue con eso, algo positivo, que si bien a veces son temas que incomodan, que esos temas se pusieran sobre la mesa, que comenzaran a ser parte de un debate y que con el tiempo sea más fácil poderlos hablar.

