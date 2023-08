Yalitza Aparicio y Kate del Castillo en ‘Elefanta’, un corto que impulsa la unión latina

‘Señoras’, la producción que hará visible una historia olvidada

8 películas mexicanas que pronto prodrás ver en Netflix

Elefanta, que ninguna se quede balanceándose sola es un cortometraje animado que busca promover la unión, el apoyo y la colaboración latina en diferentes industrias, a través de las voces de artistas latinoamericanas.

El cortometraje de cinco minutos que muestra a elefantes que se desempeñan en diferentes indistrias cuenta con la voz de doce actrices latinas que dan vida a la animación e incluye una versión moderna de la canción ‘Un elefante se balanceaba’, interpretada por Michelle Rodríguez, Mare Advertencia y Charly Gynn y producida por Tayhana y Kevin Da Silva.

Entre las actrices que forman parte de Elefanta se encuentran: Yalitza Aparicio, Paulina Davila, Kate del Castillo, Jeimy Osorio, Natalia Reyes, Leonor Varela, Mabel Cadena, Eréndida Ibarra, Karla Souza, Stephanie Beatriz, Jessica Marie García e Isabella Gomez.

La iniciativa impulsada por The Latinx House fue creada y dirigida por la productora mexicana Olga Segura, quien en 2020 dio paso a este proyecto después de que se inspiró en la canción infantil ‘Un elefante se balanceaba’ cuando entonó la misma para explicar qué era aquello que le gustaría cambiar de la industria, mientras participaba en un panel sobre la representación latina en Hollywood.

“Si tienes alguna idea en tu cabeza tienes que compartirla inmediatamente porque en los miedos o inseguridades es en donde hay más creatividad y cosas increíbles.” Olga Segura, productora mexicana

Elefanta: Una telaraña de oportunidades

Mientras para Olga Segura Elefanta representa la unión latina que se quiere para las futuras generaciones, para Kate del Castillo este proyecto significa todo lo que ella hubiera querido tener cuando emigró a los Estados Unidos hace 23 años.

“Cómo nadie había pensado en unirnos así para poder avanzar, porque solos no es que no podamos, simplemente es mucho más difícil y no tenemos por qué pasar ese tipo de cosas cuando habemos gente que podemos dar la mano y ayudar a que nos balanceemos todas juntas”, reflexionó Kate del Castillo.

Y muy cerca de estas visiones, Yalitza Aparicio considera que tejer este tipo de telarañas, como la de Elefanta, es muy importante para que se puedan alcanzar los objetivos que se persiguen en cualquier ámbito.

“Salimos adelante juntos porque nos apoyamos entre todos.” Yalitza Aparicio, actriz mexicana

La telaraña que no parará de crecer

El apoyo entre latinos siempre ha estado presente en la industria del entretenimiento y una prueba de ello es lo que Kate del Castillo reveló al compartir que Eva Longoria fue la primera en felicitarla tras el estreno de la cinta La misma luna (2007). “Fue la primera que se acercó a mí, no nada más para echarme la mano, para felicitarme. Lo agradecí mucho y siempre se lo voy a agradecer, es una buena amiga de todas nosotras, detalló.

Ese apoyo que Kate del Castillo recibió pronto se vio reflejado en alguien más; Olga Segura, quien recuerda que al llegar a Estados Unidos como inmigrante en 2010 fue Kate una de las primeras personas en tenderle una. mano.

Y esta cadena de apoyo se siguió replicando. Según lo narrado por Yalitza Aparicio la misma Olga Segura fue una de las primeras latinas que la ayudó. Aunque no fue la única, pues asegura que desde el primer momento de su carrera sintió el apoyo de los latinos, quienes siempre la han alentado a continuar su camino. “Eso me dejó claro que las personas que han llegado hasta donde están lo han hecho porque han recibido apoyo de alguien más“, agregó.

Además, enfatizó que cuando Olga se sinceró con ella sobre todos los desafíos que tuvo que superar en la industria creativa y el proyecto que pensaba impulsar para que nadie más tuviera que pasar por lo mismo, creyó que Elefanta significaría una buena oportunidad para que otras personas pudieran seguir sus sueños. “Qué maravilla que los latinos seamos de esa manera, que no queramos que se repita lo que ya se sufrió“, explica.

“Creo que las personas que más me han ayudado en la vida, han sido mujeres.” Kate del Castillo, Actriz

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter