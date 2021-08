Star+: fecha de llegada a México, catálogo y costos de suscripción

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Cada vez falta menos para que el servicio de streaming para adultos de Disney llegue a México y otros países de Latinoamérica. El próximo 31 de agosto estará disponible parte del catálogo para un público mayor, así como contenido deportivo para aquellos que quieran adquirir este servicio.

La compañía anunció los costos de las distintas formas de suscripción que tendrán los interesados. Para la suscripción mensual a Star+ el costo será de $199 MXN, mientras que para un costo anual el precio es de $1999 MXN.

No obstante, la compañía también presentó una promoción para todos aquellos suscriptores que ya tienen acceso a Disney+ y que quieren agregar el contenido de Star+ a su selección con el beneficio que podrán obtener a partir del 31 de agosto, fecha del lanzamiento.

Con un descuento del 30%, el Combo+ incluye los servicios de Star+ y Disney+ con un precio de $249 MXN mensuales.

Los beneficiarios podrán tener el contenido de alta calidad hasta en cuatro dispositivos de manera simultánea, descargas ilimitadas en hasta diez dispositivos, recomendaciones personalizadas y tener acceso hasta siete perfiles distintos con opción parental para regular que ven los menores.

Contenido casi límites

A la llegada de Star+ a México y otros países de Latinoamérica, los suscriptores podrán tener acceso a contenido que no se podía ver en Disney+ por ser para público mayor. Entre las buenas noticias es que esta plataforma sí contará con las temporadas completas de Los Simpsons.

Otras animaciones como Solar Opposites, Family Guy, Amrican Dad!, The Cleveland Show, Futurama, Bob’s Burgers y Duncanville también integrarán la oferta del contenido. Otros títulos comenzarán a llegar paulatinamente después de su lanzamiento.

En cuanto a las series, los nuevos suscriptores tendrán disponible títulos como This is us, The Walking Dead y la famosa Grey’s Anatomy. Con su llegada de Star+ también vendrán las producciones que se han desarrollado exclusivas para la plataforma como Love Victor, Big Sky, A teacher, sin olvidar las cintas de clasificación para mayores como Deadpool, Logan, Bohemian Rhapsody y la ganadora del Oscar, Nomadland.

Por si fuera poco, el servicio de streaming también traerá producciones de otros servidores que no habían estado disponibles en nuestro territorio como Hulu, FX y ABC. Sumado a lo anterior nuevos proyectos se están gestando para darle el sello original desde los países de Latinoamérica.

Producciones que verán la luz próximamente desde el catálogo de Star+ con la intención de acaparar a los nuevos consumidores del ahora competido mundo del streaming. No te quedes fuera, alista una nueva suscripción y disfruta de contenido casi ilimitado.

