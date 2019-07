Es oficial: ‘Friends’ dejará el catálogo de Netflix

El momento de una dolorosa noticia ha llegado. Tal como se especuló durante meses, la exitosa serie ‘Friends’ dejará de formar parte del catálogo de Netflix para trasladarse al nuevo servicio de streaming de Warner Bros llamado HBO Max.

La desafortunada noticia fue anunciada mediante las cuentas oficiales en redes sociales de Netflix, dejando claro que a partir del 2020 ‘Friends’ no podrá reproducirse más.

Netflix prolongó lo más que pudo la salida de la serie del catálogo, incluso se dice que pagó hasta 80 millones de dólares para que continuara por todo este 2019.

The One Where We Have To Say Goodbye.

We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕

— Netflix US (@netflix) July 9, 2019