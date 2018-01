¿Es posible recuperar las horas de sueño? Un especialista te responde

El sueño es una necesidad clave del organismo, por eso dormimos aproximadamente la tercera parte de nuestra vida. No es un lujo ni una pérdida de tiempo, sino algo que debemos procurar cumplir todos los días en tiempo y forma. Y ahora que el año nuevo comienza y que la gente se fija propósitos y metas, ¿por qué no hacer un hábito del buen dormir, como mucha gente lo hace con el ejercicio o con el peso?

“Quien duerme mal o menos de lo que el cuerpo requiere tendrá problemas de salud, sobre todo si en la familia hay antecedentes de enfermedades como presión alta, diabetes, colesterol elevado u otros padecimientos crónicos. A largo plazo, dormir mal hace que la gente enferme antes de lo programado”, comenta el Doctor Reyes Haro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño.

A pregunta expresa, el especialista precisa que las horas de sueño no se recuperan, y que en ese sentido, el sueño es una función básica del organismo, tal como es la alimentación, que no debemos descuidar. Es decir, las horas que hoy no dormimos no las recuperaremos mañana.

“El tiempo de sueño necesario está genéticamente establecido. Para adultos en etapa productiva lo recomendable es dormir de 7 a 8 horas por noche. Si se duerme menos, no lo recuperamos al día siguiente simplemente durmiendo más. Es como si comiéramos poco o mucho en la semana y el fin de semana tratáramos de regular lo que se comió de más o de menos. El sueño es una función que no hay forma de recuperar si no se cubre adecuadamente”, explica.

En resumen, el buen dormir es indispensable para el organismo, tal como lo es la alimentación, que va más allá del descanso. Y es que durante el sueño se realizan funciones necesarias tanto para el funcionamiento del cuerpo como del cerebro; además de que el sistema inmunológico se refuerza, también se producen sustancias que el organismo requiere, como la hormona del crecimiento, la hormona de la saciedad y los neurotransmisores, entre otras.

Recuerda: dormir bien no es un lujo, sino una necesidad.

