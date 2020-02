‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’ ya está en Netflix

Tal como lo prometió Netflix, ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’ ya está en su catálogo. La cinta es una de las adquisiciones más recientes de la compañía y se integra a su selecta propuesta de películas.

Esta producción se ha convertido en una cinta de culto gracias a su trama, sus personajes y el soundtrack que la acompaña. ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’ se mantiene vigente hasta nuestros días como una de las películas más representativas del género romántico del cine de Hollywood.

También puedes leer: ‘La, la, land’, ‘Better call Saul’ temporada 5 y más llegan a Netflix

Estrenada en el 2004, la cinta cuenta la historia de una pareja cuya relación parecía mágica aún con sus defectos. Esto cambia cuando ella desea no haberlo conocido, situación que se hace posible gracias a un polémico invento. No obstante, ambos descubrirán que el destino no puede ser controlado.

Dirigida por Michel Goundry, la cinta posicionó a los personajes como parte de la cultura popular a través de las interpretaciones de Jim Carrey y Kate Winstlet. Ambos inyectaron a sus personajes con una dosis de comedia, romanticismo y desilusión que sigue siendo añorada por los espectadores.

La película fue anunciada sin fecha de estreno para este mes, pero sorpresivamente hizo su aparición en vísperas del Día de San Valentín para convertirse en la opción ideal para disfrutar solo o en compañía de la pareja.

Cuidado, ya que atrás de esta historia de amor también hay decepción y desilusión. Los personajes han quedado presentes en la memoria, por un lado tenemos a ‘Clementine’, la protagonista extrovertida del entrañable cabello multicolor, y del otro a Joel, quien pese a su gris y acomplejada personalidad, termina por conquistar a los espectadores.

Esta cinta llega a Netflix para reforzar su oferta. ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’ se suma al contenido original y a otras películas clásicas del género del romance, como ‘La la land’, ‘The Notebook’ y ‘La casa del lago’, entre otras.

Todo indica que esta película se proyecta para convertirse en una de las más vistas dentro del catálogo de Netflix.

Te puede interesar: ‘Insatiable’ y otras series de Netflix canceladas en lo que va de 2020



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí