Dar la bienvenida al año nuevo es un acontecimiento significativo porque representa renovación y la oportunidad de generar expectativas frente al futuro, lo cual amerita celebrar de una manera especial.

Quintessentially propone cuatro experiencias de lujo para festejar la víspera de 2019 e iniciar un nuevo ciclo con el mejor de los ánimos para concretar proyectos.

En la cima del hotel Standard, High Line Nueva York

Los cocteles y bocadillos más sofisticados serán servidos en el lujoso lounge bar Top of The Standard, en el hotel The Standard High Line Nueva York. En el nuevo hotspot con vistas de 360 grados de la ciudad, las creaciones de reconocidos DJ’s internacionales amenizarán los minutos previos al conteo de media noche y un espectáculo en vivo de las legendarias Pointer Sisters, íconos del soul de los setenta, dará continuidad a la madrugada.

PUBLICIDAD

A bordo de un superyate en la Bahía de Sydney

La bahía australiana es reconocida por tener las puestas de sol más espectaculares del mundo. Mientras comienza la cuenta regresiva, la celebración continúa con degustaciones de alta gastronomía y mixología, espectáculos diversos y DJ. El cielo se iluminará con fuegos artificiales y la Ópera de Sydney en el horizonte creará la postal perfecta en el primer minuto de 2019.

Cerca de la controvertida Lady Gaga

Un espectáculo “enigmático” de luz, performance y una odisea de sus éxitos pop con versiones en jazz y en piano de canciones clásicas, hará vibrar el Park Theatre del resort MGM en espera del Año Nuevo. Serán sólo dos las presentaciones exclusivas que dará antes de comenzar su residencia en la ciudad de Las Vegas y que marcarán un nuevo precedente en su carrera como cantante, compositora y bailarina.

Entre las montañas chilenas

El hotel Vik Chile, localizado en San Vicente de Tagua Tagua en Santiago, recibe a quienes sueñan con los paisajes más espectaculares en una joya arquitectónica digna de un sueño. Las habitaciones de cristal curadas y decoradas por celebres artistas chilenos, ofrecen un lugar propicio para la observación previo a la fiesta con cena maridaje en su restaurante ganador de estrellas Michelin con motivo de Año Nuevo.

¿Cuál elegirás?

Te puede interesar: Quintessentially renueva su servicio de Lifestyle Management

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí