Opolopo, el maestro del soulful house, nos deja su playlist para tiempo de aislamiento

El público los elige por su sonido, por ser los en su género. Ascendentes o consagrados te proponemos las mejores excusas para quedarnos en casa en tiempos de pandemia y hoy, estas líneas serán para el maestro del beat, nacido en Hungría y criado en Estocolmo, conocido como Opolopo.

Peter Major, detrás de los controles del seudónimo que en la religión yoruba lo define como el “abundante”, habló en exclusiva con Forbes Life y dejó su impronta musical bien clara con una playlist de una veintena de tracks, excelsa.

Catalogado como uno de los líderes indiscutidos del Euro New School, de acuerdo al pianista y productor Mark the Clive-Lowe o como “un guerrero necesario dentro de la resistencia del nuevo underground”, según Domu. Del Soulful House al Broken Beat inglés, las producciones de Opolopo siempre mantienen una mirada fija en el horizonte, sin olvidar de ver el espejo retrovisor. Son el viaje perfecto, para la discoteca o para donde sea.

Podemos decir que Opolopo es uno de los productores más extraordinarios de Escandinavia: con una habilidad musical suprema, un talento elevado y un buen gusto que siempre lo mantiene un escalón arriba, junto a los grandes.

Por eso con esto del coronavirus, nos pareció de lo más interesante saber en qué andaría este maestro que ha sabido moldear su carácter musical con discos de Herbie Hancock, Earth Wind & Fire, Quincy Jones, Jean-Michel Jarre, Isao Tomita y Kraftwerk, que ayudaron al hallazgo de su multifacética musicalidad.

Luego de un magistral largaduración como “Superconductor” de 2015 editado por el sello Z Records, de los legendarios Dave Lee y Joey Negro, Opolopo ha seguido su prolífica trayectoria tocando como Dj alrededor del mundo e incluso con algún que otro “freestyle Jam” como el de a continuación del track “Get on Up”, de su reciente álbum.

Preguntarle a Opolopo qué lo inspira, sería simplista, o cuáles son sus artistas favoritos, resulta absolutamente superficial, la música de Peter hay que escucharla y dejarse llevar.

Por eso logramos contactarlo para un update de sus días de cuarentena, y con la excusa de una playlist para nuestros lectores.

Forbes: ¿Asumo que estás en cuarentena ahora?

Opolopo: Sí, podemos decir eso. No hay cuarentena forzada en Suecia, pero me quedo en casa y paso el tiempo en el estudio, solo saliendo a comprar comida. Esa es mi rutina en estos días.

F: ¿Dónde vives ahora? y cómo es tu familia?

O: Vivo solo en Estocolmo, Suecia. Mi papá también está en la ciudad y mi madre, mi hermana y sus dos hijos están a una hora de aquí.

F: Con el estudio en casa, creo que tienes todo lo que necesitas.

O: Sí, lo cual es especialmente conveniente en estos días.

F: No existe track de Opolopo que un Dj ponga y no funcione. ¿Cómo manejas el bajo en todas tus pistas? Orgánicos, moogs, subs, Junos, 303s, bajo eléctrico…

O: Tengo todo “in the box“. Entonces mis producciones se hacen en la computadora. Estoy usando algunos sintetizadores suaves diferentes para sonidos graves. Para los bajos analógicos tipo Moog, he estado utilizando principalmente Strobe de Fxpansion, V modular de Arturia y Monark de Native Instruments. Ahora, ninguno de estos emula el Minimoog a la perfección. Si haces una comparación lado a lado, el verdadero Minimoog gana cada vez. Pero funcionan bien en una combinación y tienen los beneficios de las capacidades de automatización y modulación que van más allá de lo que podría hacer con el hardware.

F: Sabemos que es algo técnico, pero no puedo dejar de preguntar por más tips.

O: Para obtener más sonidos de bajo “clubby” y no analógicos, he estado usando mucho Massive X últimamente. Sus osciladores de tabla de ondas que pueden bloquearse en fase y los filtros y generadores de envolvente, se pueden restablecer en cada disparo, y pueden proporcionar sonidos de graves muy ajustados y controlados. También uso Native Instruments Kontakt con todas las bibliotecas de muestras de bajo Scarbee para bajo eléctrico.

F: Dame el significado del coronavirus para ti, como mente creativa.

O: Bueno, para mi trabajo diario no ha significado mucho todavía. Como dije, tengo mi estudio en casa y sigo trabajando con remixes y producciones. Pero me afecta psicológicamente. El mundo se ha vuelto aún más pequeño y hay un fuerte sentido de unidad. Pero también expone los elementos más oscuros de la condición humana. Te hace reflexionar sobre la fragilidad de la humanidad. Estoy seguro de que algo de esto influye en mi creatividad de una manera, al menos subconsciente.

F: ¿Cuál es tu recomendación?

O: No estoy en condiciones de dar ninguna recomendación. Solo puedo esperar que la gente escuche a los científicos y expertos. Los epidemiólogos que han dedicado sus vidas a estudiar e investigar las causas, los efectos y los brotes de enfermedades y son a quienes debemos escuchar. No es un experto en sillón que obtiene su “experiencia” de su feed de Facebook o Twitter.

F: ¿Mantienes el distanciamiento social?

O: Sí, mantengo mi distancia y me quedo en casa. Sin embargo, el distanciamiento social no es realmente el mejor término. En realidad se trata de distanciamiento físico. En la actualidad, aún podemos ser sociales y utilizar todos los aspectos positivos de la tecnología y las redes sociales para estar cerca.

F: …Y es una oportunidad para quedarse en casa y hacer … qué?

O: Mucha gente de repente tiene mucho tiempo libre. Es una oportunidad perfecta para adquirir nuevas habilidades y ser creativos. Mi feed de Facebook está inundado de personas que transmiten en vivo sus salidas creativas.

F: Y económicamente, cómo el coronavirus te afectó la agenda?

O: Hasta ahora he perdido alrededor de ocho conciertos en el extranjero y algunos a nivel local. Afortunadamente, todavía obtengo trabajo de producción y remixes, pero para otros, los que confían principalmente en ser DJs: tocar y tocar, es realmente devastador.

Vale decir que la música de Opolopo abarca más de dos décadas en sellos como Local Talk, JVC Japan, Z Records, Om Records, Warner Brothers, Tru Thoughts, Sony/BMG, Defected, Tokyo Dawn Records y Especial Records.

Sus colaboraciones y remixes incluyen al vocalista nominado al Grammy Gregory Porter, Omar, Steve Arrington, Lisa Stansfield, Shaun Escoffery, Sandy Barber, The Sunburst Band, el italiano Mario Biondi, Azymuth, Dazz Band, Mr. V y Leroy Burgess.

Hace un tiempo, Dubai lo tuvo como el primer DJ y director musical residente en un hotel de Four Seasons.

Con su remezcla de “Heat” de Rapsons, para el sello Defected, obtuvo el número 1 de la lista de Soulful House Tracks de 2018.

2019 comenzó con dos #1 en la tabla principal de Traxsource. Las remezclas para la versión de Teena Marie de Spencer Morales – I Need Your Lovin’ y su labor para las leyendas de la discoteca Change’s Make Me (Go Crazy) estuvieron en el primer puesto de la mencionada lista durante semanas de enero y febrero.

En los tiempos del coronavirus, Opolopo se ubica en el número 40 de los 100 mejores artistas de Soulful House de 2019 según Traxsource. Aunque es de los número uno para nosotros.

F: Por favor, danos 20 canciones para hacer la lista de Opolopo para quedarnos en casa con el coronavirus #yomequedoencasa

O: Estas son, a disfrutar y quedarse en casa.