¿Cómo adentrarse en el mundo del vino sin ser aplastado en el intento?

El mundo del vino es maravilloso, nos abre la puerta a universos increíbles y a nuevos destinos de paisajes bellísimos; al talento y trabajo de muchísima gente y a un nuevo estilo de vivir la vida, ese en el que nos damos el tiempo para disfrutar una copa sin prejuicios y con la mente abierta, porque sí, el vino está hecho para disfrutarlo y gozar. Además, nos permite desarrollar la curiosidad hacia un sinfín de opciones de variedades, zonas y regiones que no nos dejarán indiferentes.

Iniciarse en la aventura del vino es siempre la decisión correcta, sin embargo no es un camino que usualmente se presente fácil ya que, por desgracia, muchos “profesionales” al contrario de intentar dar la bienvenida a estos nuevos aficionados, por intentar sentirse especiales y conocedores y de esta forma ocultar sus propios complejos e inseguridades, convierten la experiencia en una situación casi humillante y totalmente desagradable; complicando tanto las cosas y haciendo sentir a quien se atrevió a preguntar algo como poco más que un inculto, sin recursos suficientes ni sentido del gusto alguno.

Foto: Zan/unsplash.

Desgraciadamente todos (o casi todos) hemos sido la persona pidiendo información a un “Sommelier” en un restaurante o tienda para terminar sintiéndonos mal, bebiendo algo que no nos gusta en lo más mínimo y que solo nos sugirieron para ampliar su margen de beneficios o directamente cambiando a una cerveza u otra bebida para no continuar la tortura de escuchar a ese ser arrogante nombrar sin cesar frutas y especias acompañadas de una palabrería agotadora, elitista y poco clara.

Entonces, ¿Cómo una persona puede aprender más, experimentar, conocer más vinos deliciosos y ser parte de esta vida que se disfruta mejor con una copa de vino en mano?

¡Aquí 5 tips para sacarle provecho a tu gusto por el vino y adentrarte en ese mundo mágico sin ser aplastado en el intento!

1. HABLA

La clave para aprender a distinguir entre un profesional que quiere ayudarte a elegir un vino a tu gusto y uno que solo quiere venderte para beneficio del negocio sin tomar en cuenta tus preferencias está, primero que nada, en darte cuenta si te están haciendo preguntas para hacer su recomendación y si están escuchando tus respuestas e inquietudes.

Foto: Christiann Koepk/unsplash.

Una recomendación de vino debe estar basada en lo que el cliente espera recibir y en lo que se quiere gastar, un buen sommelier sabrá ofrecerte la mejor opción para ti sabiendo esos datos y lo mejor es que una vez que se genera ese vínculo de confianza, el sommelier podrá hacer muchísimas recomendaciones más y así conocerás más variedades, regiones y etiquetas.

Si no te sientes escuchado y entendido, no compres.

2. ESCUCHA

Una de las mejores formas de aprender de cualquier tema es escuchar a gente experta y apasionada hablar sobre eso; Y hoy en día el acceso a esas conversaciones está al alcance de la mano y a solo un “click” por medio de los podcasts. Además, escuchar un podcast nos permite aprender mientras continuamos con nuestras actividades diarias como manejar o hacer ejercicio.

Foto: Ceyda Ciftci/unsplash.

Escucha The Right Wine Podcast; creado en 2019, este podcast es una ventana a la conversación de dos amigos y jóvenes sommeliers, Diego de la Peña y Mauricio León, ambos con una gran experiencia profesional, estudios y criterios formados a través de la experiencia y no del poder de los patrocinios y las redes sociales; saben de lo que están hablando y además lo hacen con la frescura y naturalidad de quien no busca impactar sino compartir.

En The Right Wine Diego y Mauricio hablan de lo que les gusta, tocan varios temas relacionados al mundo del vino y la gastronomía; Hablan de regiones de vino, de elaboradores que les apasionan, de etiquetas, de desmitificar y de experimentar; todo disfrutando una botella de vino en compañía de “Miller” (José María Peña Garza).

Hacen un podcast semanal y hay algo más de cien capítulos de aproximadamente una hora, por lo que tendrás material de sobra para seguir sus recomendaciones.

Además, recientemente lanzaron The Right Wine Mafia, en la que para un grupo pequeño y bajo una suscripción realizan un envío mensual de vinos que ellos disfrutan y además dan acceso a catas en vino, catas a ciegas y masterclass privadas.

@therightwinepodcast @therightwinemafia

3. CONFÍA

Una de las cosas más complicadas al adentrarnos en este inmenso mundo de opciones es salir de la zona de confort y probar cosas nuevas, por lo que una suscripción mensual de sorpresas elegidas por profesionales honestos, apasionados y con conocimiento y acceso a quienes importan a nuestro país los vinos más sorprendentes es una opción ideal para ampliar nuestra lista de vinos favoritos.

Ponte en las manos del sommelier Ludovic Anacleto, uno de los profesionales del vino más respetado en México, con una gran experiencia profesional tanto en servicio y cocina como en distribución, quien además es propietario del restaurante Grand Cru y The Wine Bar.

¿No puedes viajar a Monterrey a visitar Grand Cru o The Wine Bar y navegar las espectaculares cartas de vinos curadas por él? Suscríbete a @the.wineco y disfruta desde tu casa de los vinos que él elegirá para cada tipo de membresía, con video catas, un newsletter mensual y descuentos en varios restaurantes.

@sommbae

4. LEE

Empieza a comprar libros de vino que puedan ayudarte a aclarar tus dudas y a entender mejor del tema.

Foto: Nati Melynchuk/unsplash.

Aquí tres recomendaciones que no pasarán de moda:

Wine Folly. Madeline Puckette @winefolly

The 24 Hour Wine Expert. Jancis Robinson @jancisrobinson

The Wine Bible. Karen MacNeil @karenmacneilco (Inscríbete también a su newsletter semana Wine Speed)

5. VIAJA

Aprender a disfrutar del vino va de la mano con aprender a valorar lo que hay detrás; su origen, elaboración, las personas que lo hacen y el arduo trabajo que realizan para que podamos abrir la botella y gozar.

Foto: Sven Wilhelm/unsplash.

Y si no tenemos la posibilidad de viajar a cada bodega y caminar entre sus viñas, si podemos seguir sus cuentas de redes sociales y disfrutar de forma virtual de su belleza; Y de esta forma podremos comprender mejor lo que bebemos.

Al día de hoy muchos elaboradores cuentan con cuenta en Instagram así como las páginas de internet de consejos reguladores que son una gran fuente de información directa y actualizada.

