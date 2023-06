Selección de vinos de Francia, España y Estados Unidos para el Día del Padre

No te apures, estos vinos serán el regalo perfecto, no solo porque son deliciosos, sino porque sin lugar a dudas, lo sorprenderán ya que son excelentes sustitutos para algunas de las regiones, variedades y estilos más comunes y además, ofrecen una excelente relación calidad / precio / placer.

Si le gusta el Champagne regálale el Crémant

Elaborado por el método tradicional en distintas regiones de Francia, existen algunas etiquetas de Crémant que suelen ser mucho mejores que los Champagnes de base o “entry level” y a un precio mucho más atractivo.

Prueba Domaine Ansen Lieu Dit “Struch” un Crémant de la región de Alsacia, de una pequeña bodega familiar que dirige el enólogo Daniel Ansen bajo un estricto cultivo orgánico y de mínima intervención. Este Crémant es un “Blanc de Noirs” (un vino blanco elaborado con uvas tintas), 100% Pinot Noir proveniente de una sola pequeña parcela llamada “Struch”.

Foto: Domaine Ansen Lieu Dit “Struch”.

Sauvignon Blanc

Mary Taylor Touraine. Foto: Mary Taylor

Si le gustan los vinos blancos de Sauvignon Blanc como los provenientes de la región de Sancerre, regálale los elaborados en la región de Touraine, ambas localizadas en diferentes zonas del Valle de Loire, en Francia.

Los vinos de Touraine son una excelente opción ya que al ser una región menos conocida, tienen un costo mucho menor y se pueden encontrar vinos riquísimos, vibrantes, balanceados y muy aromáticos como Mary Taylor Touraine, elaborado por el enólogo Luc Poullain, quien trabaja sus viñas de hasta 70 años bajo cultivo sostenible. O Les Athlètes du Vin Touraine, también de cultivo sostenible.

Foto: Les Athlètes du Vin Touraine.

Pinot Noir de Borgoña

Si le gustan los vinos de la variedad Pinot Noir de Borgoña, una excelente opción para cambiar son los elaborados en Willamette Valley, Oregon; reconocida como una de las mejores zonas a nivel mundial para el cultivo de la variedad Pinot Noir, tanto que muchas de las grandes casas de Borgoña han apostado por invertir en proyectos en esta región de Estados Unidos.

Prueba Adelsheim Pinot Noir, de la bodega Adelsheim, liderada por el enólogo y propietario David Adelsheim, pionero en la zona y uno de los personajes más importantes en la búsqueda del reconocimiento, legislación y promoción de las distintas AVA de Oregon. Adelsheim es una bodega socialmente responsable, comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad que elabora algunos de los más elegantes y encantadores vinos de Pinot Noir de Estados Unidos (y de muchos otros países).

Foto: Adelsheim

Ribera del Duero

Si le gustan los vinos de la D.O. Ribera del Duero, busca los Vinos de la Tierra de Castilla y León, de los que encontrarás opciones buenísimas, que en muchas ocasiones provienen de la misma zona de la D.O. Ribera del Duero, pero que no están adscritas a ella y por lo mismo podrás encontrar una excelente relación calidad precio.

Prueba Mauro, proyecto de Mariano García, uno de los grandes enólogos de España, en Tudela de Duero. Un vino estructurado y elegante, elaborado con Tempranillo y un pequeño porcentaje de Cabernet Sauvignon, Syrah y Graciano. O prueba también los vinos de la D.O. Toro, generalmente un poco más robustos y concentrados pero que conservan la elegancia de la variedad Tempranillo (aquí llamada Tinta de Toro).

Foto: Mauro.

Tintos estructurados de California

Si le gustan los vinos tintos estructurados de California como The Prisoner Red Blend, elige Leviathan.

Leviathan es un proyecto fundado en 2004 por Andy Erickson, uno de los más respetados enólogos de Estados Unidos, que trabajó para algunas de las más legendarias bodegas del país, entre ellas, Screaming Eagle, donde por varios años estuvo a cargo de la elaboración de uno de los grandes vinos de culto californianos debido a su escasa producción y estratosféricos precios.

Foto: Leviathan

La base del proyecto es crear un vino de autor, que cada añada refleje lo mejor de las variedades seleccionadas, mismas que provienen de los más notables viñedos de California. La añada 2020 es un ensamble de Cabernet Sauvignon, Merlot, Petite Syrah, Syrah, Petit Verdot y Cabernet Franc de algunas espectaculares zonas vitivinícolas del norte de California.

¡Feliz Día del Padre!

