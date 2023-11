Latin America’s 50 Best Restaurants 2023: Los mejores restaurantes en México

La lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 se reveló por fin. Río de Janeiro, Brasil, se convirtió en el epicentro de la celebración que reunió a lo mejor de la gastronomía de la región y las cocinas mexicanas destacaron con 11 galardones, poniendo en alto el nombre de nuestro país en cuanto a cultura culinaria.

Esta es la lista de los restaurantes mexicanos que están dentro de los 50 mejores del mundo:

48.- La Docena – Ciudad de México

Con una especialidad en mariscos, detrás de este restaurante de barrio se encuentra el chef Tomás Bermúdez. Los ingredientes y técnicas refinadas se funden con las delicias del mar frescas para crear platos que pueden parecer simples, pero que ya en el paladar develan un sabor que los caracteriza.

Algunos de los platos que Latin America’s 50 Best Restaurants recomienda son la tostada de calamar (una combinación sencilla de masa madre, emulsión de aguacate, cilantro, calamares crujientes y alioli) y los bivalvos, disponibles crudos o asados junto a una variedad de pescados cocinados al fuego y brasas.

El interior cuenta con un ambiente industrial minimalista que se hace acompañar de vinos añejos mexicanos de la península de Baja California, ideales para disfrutar junto a una comida completa o solos.

Dónde: AV. Homero 135, Chapultepec Morales, Polanco V Secc, delegación Miguel Hidalgo.

40.- Le Chique – Cancún

Le Chique mantiene los sabores centrales de México, se acentúan con influencias internacionales y se presentan en la mesa con mucho estilo. Este restaurante ofrece un menú de degustación que va cambiando conforme a la temporada de sus ingredientes.

Algo que resalta es que los platos están ligados a conceptos y detrás de esta magia se encuentra el chef Jonatán Gómez Luna que lleva su imaginación a la mesa, como un huevo pequeño servido sobre una cama de sikil pak (salsa tradicional maya de chiles, tomates y semillas de calabaza), hecho para parecer un nido de pájaro con los huevos en el centro, que se conjuga con un la tranquilidad de una playa de Cancún.

Dónde: Azul Beach Resort Riviera Maya, Carretera Cancún-Puerto Morelos, Riviera Maya, Cancún.

37.- Alcalde – Guadalajara

El chef Francisco “Paco” Ruano sabe el reto de presentar comida mexicana y lo hace de una manera sencilla, más no fácil.

El ambiente del restaurante es elegantes y acogedor, mientras que su menú tiene influencias mundiales; sin embargo, las raíces de la región de Jalisco y los ingredientes locales predominan en platos como cangrejo verde de caparazón blando en mole amarillo o su gordita de requesón con crema de chile y nueces de macadamia.

También cuentan con un menú de degustación o a la carta que culmina con postres hechos con frutas locales.

Dónde: A. México 2903, Vallarta Norte, Guadalajara.

36.- Rosetta – Ciudad de México

El restaurante de la chef Elena Reygadas no podía faltar en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 a lo que se suma el reconocimiento de Mejor Chef Femenina del mundo este mismo año.

En los últimos años el restaurante ha hecho énfasis en la cocina mexicana con reinterpretaciones de recetas de tamales y mole. Cada plato también se conjuga a la perfección con el ambiente de una mansión en la colonia Roma con toques románticos. Los especialistas recomiendan probar el apio nabo asado con piña y tuna o el pargo rojo bañado de tamarindo, menta y coco.

Dónde: Colima 166, Roma Norte, Ciudad de México.

31.- Sud 777 – Ciudad de México

La travesía del chef Edgar Núñez cocinando para algunos de los mejores restaurantes del mundo le brindo las herramientas necesarias para regresar a su hogar y crear Sud 777.

Su menú de degustación cambia constantemente debido a los productos de temporada, pero Latin America’s 50 Best Restaurants recomienda la ostra con tuétano y alcachofa, su bacalao negro servido con pepino, cilantro y maní, así como guanciale (una variedad italiana de cerdo ahumado acompañado de guisantes). En la parte de postres encontrarás fruta de dragón y salvia, limón y ginebra, luego té ahumado con pimienta, chocolate y naranja.

Dónde: Boulevard de la Luz 777, entre Camino Santa Teresa y Paseo del Pedregal, Ciudad de México.

29.- Pangea – Monterrey

Pangea, una creación del chef Guillermo González Beristáin fusiona técnicas culinarias francesas con ingredientes locales, ofreciendo a los comensales una alta cocina mexicana contemporánea. Uno de los platos emblemáticos es su cabrito estofado en salsa de cerveza, doradita de barbacoa atropellada con leche de tigre colorada o su ragú de tomates, burrata de búfala, chile calabrese, parmesano y albahaca del huerto.

Dónde: Bosques del Valle 110-b, San Pedro Garza García, Monterrey.

¡Descubre más!

Wonka’s Magical World: La cafetería temática que te llevará a un mundo de fantasía

Aúna Café, una experiencia para compartir

28.- Arca – Tulum

En Arca, del chef José Luis Hinostroza, se reinventan platos de comida callejera mexicana con ingredientes locales y técnicas modernas en medio de la jungla caribeña.

Los comensales serán recibidos en un elegante y contemporáneo comedor estilo palapa de madera construido sobre arena, rodeado de palmeras y plantas coloridas.

Los imperdibles según Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 son su pulpo a la parrilla en terrina de recado negro, servido con queso cotija caramelizado, salsa macha, rúcula y cilantro, así como sus langostinos salteados en mantequilla de chile, vinagreta de plátano, grosella verde y salsa.

Los cocteles aquí son un punto a parte, no por nada ocupó el puesto 23 de los 50 mejores bares de América del Norte 2023.

Dónde: Av. Boca Paila, Playa Tulum, 77766, Quintana Roo.

19.- Villa Torél

Villa Torél es el restaurante del chef Alfredo Villanueva que deja a un lado las pretensiones de la alta cocina para centrarse en un menú breve que se sirve en un lugar con mucha magia, mostrando respeto a los productores y a los proyectos gastronómicos vecinos del Valle de Guadalupe.

El concepto gira en torno a las personas alrededor de la mesa para crear una comunidad y oportunidades positivas para todos los involucrados en un concepto que el mismo chef llama “cocina de proximidad”.

Su terraza ofrece panorámicas de los viñedos y las montañas, un espacio para estar en contacto con la naturaleza. En su menú encontrarás propuestas como mejillones en escabecha acompañados de chiles secos y hormiga chicatana o sus fideos secos con calamar frito, ajo tostado y alioli. En los postres debes probar la tarta de chocolate, así como la tarta de dátil y almendra.

Dónde: México 3 Km 94, 22766 Villa de Juárez, Baja California.

15.- Pujol – Ciudad de México

Pujol, de la mano del chef Enrique Olvera, se ha convertido en uno de los restaurantes favoritos de Latin America’s 50 Best Restaurants y de The World’s 50 Best Restaurants convirtiéndose en uno de los pilares de la escena gastronómica de México gracias al uso de ingredientes locales, algunos de ellos inusuales cosechados en regiones remotas del país.

El menú de Pujol suele cambiar dependiendo las estaciones; sin embargo, hay un platillo que se mantiene dentro de los favoritos y que podrás disfrutar durante todo el año: Mole Madre, aunque también cuentan con un menú de degustación de tacos.

Dónde: Tennyson 133, Polanco, 11550 Ciudad de México.

12.- Quintonil – Ciudad de México

Obtener los mejores productos es parte de la encomienda que Quintonil ha tenido en sus más de 10 años de presencia en la gastronomía mexicana, de ahí que incluso tengan su propio huerto.

Jorge Vallejo y Alejandra Flores son los creadores de este concepto, de ahí que Latin America’s 50 Best Restaurants reconozca platillos como ensalada de calabaza y tomate con horchata de arroz y semillas de calabaza, su tartar de aguacate carbonizado con escamoles y chips de hierbas o su cangrejo moro en salsa de pipián verde son semillas de girasol, albahaca tailandesa y tostadas de maíz azul. Para el postre, recomiendan su mamey panna cotta.

Dónde: Newton 55, Polanco, Ciudad de México, México.

5.- Fauna – Valle de Guadalupe

El mejor restaurante mexicano de acuerdo con Latin America’s 50 Best Restaurants es Fauna, del chef David Castro Hussong y la pastelera Maribel Aldaco Silva. Los creadores de este concepto que nació en 2017 crean menús experimentales que cambian constantemente y se basan en ingredientes locales y de temporada.

Actualmente el proyecto forma parte de Bruma. El comedor tiene una gran mesa comunitaria que fue construida para crear un sentido de comunidad entre los comensales, además, la vista desde esta habitación y la terraza es impresionante, en especial durante el atardecer.

Los expertos señalan que la mejor manera de disfrutar los platos a la carta es compartiendo, pero Fauna también cuenta con un menú de degustación. Entre los platos destacados se encuentra la lechuga a la plancha con caballa y el semifreddo de miel servido con helado de leche y caramelo salado.

Dónde: México 3 km #73, 22760 Francisco Zarco, Valle de Guadalupe.

Estos restaurantes son una muestra de la riqueza culinaria de nuestro país, destacando nuestros productos y mostrándolos en una diversidad de platillos que deleitan los paladares, sin duda cada uno de ellos lo ha hecho bien y prueba de ello son estos reconocimientos del Latin America’s 50 Best Restaurants 2023.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter