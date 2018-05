Harley-Davidson Blue Edition, la moto de 2 millones de dólares que amarás

Si creías que el lujo extremo sobre ruedas se limitaba únicamente a coches, la nueva colaboración entre Harley-Davidson y Bucherer te demostrará lo equivocado que estas. La prestigiosa marca suiza de relojería y joyería se alío con uno de los fabricantes americanos de motocicletas más reconocidos del mundo para crear una auténtica obra maestra que fue nombrada: “Harley-Davidson Bucherer Blue Edition”.

La motocicleta, que tiene un valor estimado de aproximadamente 2 millones de dólares, tomó como base a una Harley-Davidson Softail Slim Sy modificó casi todos sus componentes para crear una máquina automotriz con la misma precisión que un reloj suizo.

El impresionante diseño futurista de la Harley-Davidson Bucherer Blue Edition destaca por un deslumbrante azul eléctrico que se pudo obtener gracias a una técnica especial en la cual la motocicleta fue cromatizada y después pintada con seis capas de pintura aplicadas con un procedimiento secreto ¿El resultado? Una creación radiante de energía que no únicamente cuenta con una estruendosa personalidad, sino casi con vida propia.

Si el solo diseño de la motocicleta no es suficiente para ti, no te preocupes, Bucherer ha pensado en todos los amantes del lujo que no se conforman tan fácilmente y ha adicionado a su obra con ciertos “regalos” que seguramente serán de tu agrado.

Debajo de un domo elaborado con vidrio a prueba de balas, yace un reluciente y único anillo con un diamante de más de 5 quilates, el cual no desentona con el reloj personalizado Carl F. Bucherer que se ubica en un segundo compartimiento en el lado derecho del tanque. Sabemos lo que piensas y no, no debes angustiarte por que este hermoso reloj sufra daños con el movimiento de la maquinaria, ya que para su protección este se encuentra en una caja especialmente diseñada para amortiguar la vibración externa.

Como si todo esto fuera poco, esta extravagante maquinaria esta decorada con chapados en oro y 360 diamantes esparcidos por todo su cuerpo. ¿Aún dudas sí debes adquirir esta descomunal motocicleta? Para cerrar el trato Bucherer creó un reloj único exclusivamente para el dueño de la Harley-Davidson Bucherer Blue Edition. De esta manera, el conductor no solo conducirá una de las creaciones más destacadas de la marca, sino que también portará otra en su muñeca.

