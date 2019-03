‘Historia de un crimen: Colosio’, la serie de Netflix que busca respuestas

El próximo sábado 25 de marzo se cumplen 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional. La víspera del fatídico aniversario coincidirá este fin de semana con el lanzamiento de ‘Historia de un crimen: Colosio’, la serie de Netflix que revive los hechos reportados en Tijuana en 1994 en busca de respuestas.

Esta producción ofrece una particularidad que la hace única: narra la historia desde la perspectiva de Diana Laura Riojas, la viuda de Colosio encarnada por Ilse Salas. Y además de la actriz, otros tres actores mexicanos llevan las riendas de la historia: Jorge A. Jiménez, como Luis Donaldo Colosio; Alberto Guerra, interpretando al jefe de policía Federico Benítez; y Jorge Antonio Guerrero, en el papel de Mario Aburto, el asesino confeso.

Entrevistados por Forbes Life, los cuatro histriones coinciden en que sumergirse en la piel de sus personajes ha modificado su percepción de los hechos ocurridos en Tijuana aquel lejano 1994. “A medida que iba grabando y que leía los guiones, me enteraba de cosas y decía, no puede ser que esto sea así; no lo puedo creer, como que no es cierto”, afirmó Jorge A. Jiménez.

Ilse Salas,encargada de recrear la visión de Diana Laura Riojas, fue más allá: “La serie es de un grupo de escritores que lleva años investigando al respecto. Por supuesto que teniendo el sello Netflix no te puedes aventurar a hacer hipótesis irresponsables, que no estén bien investigadas. Nosotros iniciamos el rodaje teniendo una hipótesis del caso y terminamos con otra”.

Alberto Guerra dijo: “No se ha revisado muy bien qué pasa con esta familia. Qué sucede después de todo esto, qué pasa en la investigación de campo. Y hay muchísima información alrededor de estos personajes protagónicos”. En tanto, el intérprete de Mario Aburto, Jorge Antonio Guerrero, consideró: “Mario Aburto es el asesino confeso… pero eso no quiere decir que él haya sido el asesino”.

Preguntas fundamentales

¿Qué pregunta esencial plantea esta producción a la audiencia? Así responden a Forbes Life los cuatro protagonistas de ‘Historia de un crimen: Colosio’, la serie que promete convertirse en la producción del momento.

Ilse Salas (Diana Laura Riojas, viuda de Colosio): ¿Qué tan separada está la política -que dice defendernos- del crimen organizado? ¿Qué tan separados están hoy en día?”

Jorge A. Jiménez (Luis Donaldo Colosio): “Podría ser, ¿cómo ves a los que se suponen que nos deben de cuidar?”

Alberto Guerra (jefe de policía Federico Benítez). “¿Usted qué cree? Esa haría yo”.

Jorge Antonio Guerrero (Mario Aburto). “¿Qué fue lo que pasó?”

Será a partir del próximo viernes 22 de marzo cuando ‘Historia de un crimen: Colosio’, la nueva serie de Netflix, ponga estas y otras preguntas sobre la mesa. En Forbes Life estaremos atentos a ello.

