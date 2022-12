Mesa de Navidad: los adornos y colores que no te pueden faltar

La cena de Navidad es una de las más emblemática en casi todo el mundo. La carga emocional que se crea entorno a ella crea un ambiente de amor, paz, calidez y festejo. A la hora de poner la mesa los detalles significan mucho ya que promueven dicho ambiente, como los adornos y los colores.

Más allá del árbol de Navidad y los adornos en cada rincón de tu hogar, los elementos decorativos en una mesa para la cena de Navidad crean entornos y es importante que sepas qué elementos son imprescindibles en tu mesa.

Por ello te presentamos una lista con las decoraciones que o te pueden faltar ese día tan importante.

Juego de color

Una clave para que tu cena de Navidad sea espectacular consiste en hacer un juego de color entre el mantel, la vajilla y los adornos.

Hay combinaciones que son infalibles, como el beige, dorado, plateado, blanco y verde. Otra combinación que queda con las tendencias es azul, verde o lila pálidos con dorado, blanco, verde y rojo, solo recuerda no sobrecargar un solo color y menos si este es el mismo que el tu outfit para la cena.

Foto: RealAKP/Pixabay

Otra combinación es la de contraste. Una que funciona muy bien es combinar el color dorado, plateado y verde con colores intensos como azul o grises.

Foto: Todd Trapani/Unsplash

Velas

No solo son un elemento fundamental por su significado en Navidad (nacimiento de Jesús en el pesebre bajo la luz de una vela), sino porque crea un ambiente cálido. Una idea es crear un camino al centro de la mesa con velas, guirnalda de follaje natural y frutas de temporada o bodegones cubiertos con un toque de aceite de oliva para hacerlos brillar. Si usas candelabros cuida que no sean muy altos.

Foto: Klaus Hausmann/Pixabay

También cuida de no llenar de elementos dorados la mesa, ya que los destellos de las velas harán ese trabajo y no elijas velas aromáticas para que no roben la atención del aroma de los platillos y bebidas que ofrezcas a tus invitados.

Si buscas algo más minimalista, puedes envolver envases de vidrio, como los que se usan para los smoothies, con patrones de yute y dentro colocarle una vela pequeña. Además, puedes pintarlos antes de poner el yute con diferentes colores navideños y distribuirlas a lo largo de tu mesa.

Foto: Elena Popova/Unsplash

Centros de mesa

Los más tradicionales consisten en una vela rodeada por una guirnalda con flores de nochebuena y pequeños toques dorados y plateados.

Foto: Ben Lescure/Pixabay

Busca jugar con los colores y atrévete a más con los tonos en tendencia como lilas o rompe la monotonía con rosas y azules, que también son tonos de temporada, pero opta por aquellos que sean grisáceos.

Otra opción es jugar con los tamaños, puedes crear un centro de mesa con esferas de diferentes tamaños. Si optas por algo más natural puedes optar por ramas de eucalipto, romero, canela con algunas granadas y piñas.

Foto: Joanna Kosinska/Unsplash

Solo recuerda no perder el hilo entre el color del mantel, la vajilla, los cubiertos y los elementos decorativos de tu hogar, así como los colores que predominen en el comedor para que sean complementarios. Además, si la mesa es rectangular, es mejor que el centro siga lo largo de la mesa y si es redonda que se posicione al centro de ésta.

Vajilla

En esta época se suele buscar la vajilla ideal para una cena navideña. Las opciones son optar por un que combine con los elementos y colores que elegiste para decorar o que apuestes por algo más tradicional, con adornos de la época.

Foto: pixelia/Pixabay

Pequeños detalles para los invitados

Para hacer sentir especiales a tus invitados, puedes crear detalles para cada uno de sus asientos, como letreros con su nombre que envuelvan sus servilletas o cubiertos con algún estampado ad hoc con la Navidad.

Una buena idea es usar cuerda de manila para atar el nombre del invitado a la servilleta o un cordón que haga contraste.

Foto: Mario/Pixabay

Recuerda que al adornar tu mesa para la cena de Navidad es preferible crear un ambiente que siga los tonos de tu hogar, pero lo más importante es pasar esta fecha tan emblemática en el mundo con las personas que quieres y que disfrutes de su compañía.

