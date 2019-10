Joaquin Phoenix emocionó a los técnicos de ‘Joker’ con un presente muy especial

A medida que avanzan los días vamos conociendo nuevos detalles de la filmación de Joker, la considerada precuela de Batman, producida por DC Comics y Warner Bros y que ha roto los récords de recaudación en su primer día de estreno.

A través de la red social Reddit, un usuario que dice ser un técnico de iluminación de la producción dijo que el actor Joaquin Phoenix les dio el mejor regalo que jamás haya recibido en un AMA (Ask Me Anything), y que ahora fue eliminado.

Según los comentarios vistos por Boy Genius Report (BGR), el técnico no identificado escribió que Phoenix les dio a todos los miembros de la producción una copia de su libro de chistes de la película, dirigida a cada miembro en forma individual.

“Era igual que el de la película, pero solo hablaba de lo mal que iba a quedar el filme, y que todo fue nuestra culpa”, escribió el técnico. “Fue claramente una broma y el mejor regalo que he recibido en mi carrera”.

El ‘redditor’ conocido como SilverbackBRC comenzó la conversación publicando una foto de sí mismo en el set, escribiendo: “Yo era un técnico de iluminación en Joker. Tuve que ponerme una peluca y un disfraz completo durante 8 días y luego terminé justo afuera del cuadro en el corte final, jaja. Solo quería que alguien disfrutara de mi look de los ´70”.

Los representantes de Phoenix ni los estudios respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Insider, y las supuestas acciones del actor no estarían fuera de lugar a la luz de los comentarios hechos por otros miembros de la producción.

El director de fotografía de “Joker”, Lawrence Sher, le dijo a Travis Clark de Business Insider que Phoenix es un “tipo súper juguetón y relajado”.

Sher también es el “Larry” en el video viral, que se transmitió en “Jimmy Kimmel Live” el martes pasado, que parecía mostrar un ataque de Phoenix gritándole a Larry, que está fuera de cámara, diciéndole que “se calle” por sus “susurros constantes”.

Resultó que la toma se originó como una broma del director de la película Todd Phillips.

Phoenix es “un actor tan bueno” que deslumbró en el set, dijo Sher. “Jugó demasiado directo” en su interpretación.

Lee también: ‘Joker’ y Joaquín Phoenix podrían quedar fuera de la lucha por el Oscar