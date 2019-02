LeBron James anuncia la fecha de estreno de ‘Space Jam 2’

Los planes de regresar a la pantalla grande ‘Space Jam’, el éxito de los 90s, van en marcha. La segunda parte, que se anunció hace unos meses, tendrá a LeBron James como su protagonista acompañando a los personajes animados.

Un nuevo equipo integrado por humanos y personajes de los Looney Tunes viene en camino. Entre los detalles que se han dado a conocer está su fecha de estreno, contemplada para el 16 de julio del 2021.

Se presume que las grabaciones de ‘Space Jam 2’ iniciarán este verano, sin embargo, al momento no hay más detalles, salvo lo que el mismo basquetbolista ha dado a conocer.

Mark those 📆 right now!! This is going to be EPIC in the making! 7•16•2021 💡 🎥 🎬!!! https://t.co/lN9hdmcaTM

— LeBron James (@KingJames) February 22, 2019