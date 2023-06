Bulgari Resort, una evocación al Mediterráneo

Bvlgari encapsuló el estilo de vida relajado y lo combina con la luz y los colores mediterráneos en su nueva colección resort, que presenta una exclusiva selección de joyas, relojes y bolsos de edición limitada que iluminan la temporada con matices brillantes y finos cortes de piedras preciosas.

Dentro de esta colección encontramos un avance de joyas Allegra, poseedoras de un glamour vibrante acorde al espíritu del joyero romano. Las piezas se acompañan de citrinos solares, amatistas y turmalinas, así como de vivaces peridotos y topacios azules que emulan las aguas cristalinas de las más bellas costas mediterráneas.

Foto: Bvlgari

En el corazón de dos collares encontramos las piedras preciosas. Uno enarbola el oro rosa de 18 quilates y el otro el oro amarillo de 18 quilates. Ambos se hacen acompañar de dos anillos a juego con tres matices de gemas, así como pendientes de oro rosa de 18 quilates. La colección completa será lanzada al mundo en septiembre del año en curso.

Con relojes Divas’Dream, inspirados en la época dorada de la Dolce Vita, Bvulgari celebra el arte italiano en un diseño con pétalos que incluye el movimiento de piedras preciosas desplegadas alrededor de una esfera de madre perla acompañada de una correa de aligátor a juego.

Otro modelo desafiante en esta colección resort viene de la mano de los relojes Allegra, vertidos con turmalinas, citrinos, rodolitas y peridotos que rodean la esfera, dotándolo de vida y alegría.

Los bolsos de esta colección llevan por nombre Serpenti, y son de edición limitada resultado de una colaboración con la diseñadora Mary Katrantzou. Las piezas estarán disponibles en tres modelos con asa superior y destacaránsus bordados realizados por maestros artesanos del Atelier Montex de París,

Sus excéntricos nombres (Serpenti Tree of Life, Serpenti Tropical Garden of Eden y Serpenti Midnight Garden of Eden) hacen juego con un cierre en forma de cabeza de serpiente reinterpretado por Katrantzou.

Foto: Bvlgari

Bvlgari se alista con su nueva colección para mostrar el espíritu creativo que le caracteriza y llenar de alegría el resto del año.

