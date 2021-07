Franz Linder, CEO de Mido, realza el poder del tiempo y la sostenibilidad

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Crear un reloj icónico es uno de los anhelos que quitan el sueño a

los participantes de la industria relojera global. Sin embargo, pocos pueden preciarse de haber dado pie a un hito. Para materializar el sueño no hay vías cortas: es preciso ser testigo del paso del tiempo durante años, incluso por décadas, afirma el CEO de Mido, Franz Linder. Y agrega que, en esta búsqueda de íconos relojeros, la constancia es el atributo más apreciado por los expertos, superando, incluso, a la creatividad.

“Todo mundo quisiera crear relojes icónicos, pero la verdad es que éstos son sólo algunos en el mercado. Para crear un ícono, primero necesitas años, décadas. La creatividad en un ícono es un atributo difícil porque, si cambias mucho tu producto, nunca será icónico. Necesitas tiempo, un diseño muy bueno, por supuesto; pero el factor tiempo lo es todo”, analiza Linder. “La industria relojera no es precisamente reconocida por su creatividad; creo que, especialmente si hablamos de la relojería suiza, el secreto del éxito radica en su constancia”.

Franz Linder es CEO de Mido, firma relojera que celebra la nueva cara de Ocean Star, colección con fuerte acento marino. Foto. ©MIDO

La sostenibilidad, tema recurrente en la industria, tiene un matiz particular para el hombre que lleva las riendas de Mido. “Si produces un smartwatch, usas electricidad y, en tres años, lo dejas; no estoy seguro de que esto sea sostenible. Si usas un producto Mido, 90% de nuestros relojes están equipados con movimientos automáticos; por supuesto que necesitamos energía para producir el reloj y para ensamblarlo, pero hay muchos relojes que tendrán una vida de 10 años, de medio siglo… No creo que haya algo más sostenible”.

“El reloj es un artículo muy personalizable. Cada vez que lo miras, lo disfrutas. Es uno de los productos más personales que puede uno tener, y eso lo sienten especialmente los hombres” Franz Linder, CEO de Mido

Foto. ©MIDO

La cadena de producción de Mido, en tanto, echa mano de las energías renovables. “En las fábricas, encontrarás fuentes naturales de energía; que haya algo más sostenible. en la cadena de producción tomamos en cuenta la sostenibilidad. Pero, para mí, la sostenibilidad real es tener un reloj sin una fuente adicional de energía: sólo tu energía personal. Eso es pura sostenibilidad”, enfatiza.

PROMESA DE VIDA

Al ahondar en la esencia de Mido, Linder responde con solvencia. “La esencia de Mido es que producimos relojes precisos de gran calidad, los cuales son muy robustos y con diseño atemporal. Producimos relojes que puedes usar por mucho tiempo. Es un excelente valor por tu dinero. Nuestras colecciones cubren distintas categorías. Nuestra visión es tener diseños más allá de las tendencias de moda. Compras ahora y puedes disfrutar de por vida”, reitera Linder.

Foto. ©MIDO

Al preguntarle cuál es su reloj favorito, la respuesta da inmediata cuenta de su honestidad: “Ésa es la pregunta difícil. Podrías plantearme esta interrogante cada año y probablemente cambiará la respuesta. Soy un gran fan de Commander, una colección icónica de Mido, pero tengo siete meses usando Ocean Star. Y lo amo”.

El Ocean Star 200 C es la nueva apuesta de Mido. La colección está renovada y lista para que cada pieza luzca tanto dentro como fuera del agua. El reloj integra cerámica en su bisel giratorio y es sumergible hasta 200 metros, demás de poseer resistencia al choque térmico y gran dureza. Su calibre 80 tiene reserva de marcha hasta 80 horas.

Artículo originalmente publicado en la edición impresa de Forbes México. Julio 2021.

