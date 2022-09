New York Fashion Week: Nuestros outfits favoritos

La moda atrajo miradas a Nueva York, pues desde el pasado 9 de septiembre se lleva a cabo el Fashion Week, evento que introduce las tendencias de la próxima temporada Primavera/Verano. Descubre cuáles han sido los mejores outfits que dejó la inauguración.

Fendi fue una de las firmas que participó en la inauguración de la más reciente edición del New York Fashion Week y su desfile reunió a distintas celebridades. Estos fueron los outfits que se robaron la noche.

Lily Allen

La cantante y compositora británica captó la esencia del otoño en su outfit, el cual se componía de un top de manga larga y cuello alto en colores neutros, que combinó con una falta marrón y un bolso blanco de flecos.

Tasshia Naves

Tasshia Naves lució un outfit que responde a las tendencias de la temporada. Se trata de un blazer marrón, una falta corta de color gris, botas altas de tono nude y un bolso que combinaba perfecto con su estilo chic.

Olivia Culpo

La modelo estadounidense Olivia Culpo también se hizo presente en la inauguración del New York Fashion Week y lució un vestido verde que se distinguía por algunas transparencias y por un claro toque de elegancia. Este mismo look lo complementó con un bolso del mismo color y unos guantes blancos.

Karlie Kloss

La supermodelo estadounidense Karlie Kloss portó un traje de tono marrón que incluía un blazer corto y un pantalón ceñido a la altura de la cintura. A este mismo le sumó unas zapatillas negras de tacón cuadrado que le daban un toque de confort.

Caroline Daur

Caroline Daur, la modelo alemana también jugó con los colores de temporada al utilizar un abrigo marrón que resaltaba por su cuello pronunciado y el cinturón que remarcaba su silueta.

Eva Apio

La modelo Eva Apio también brilló esa noche al llevar uno de los outfits más deslumbrantes del New York Fashion Week. Su atuendo consistió en un traje en tono celeste que se conformaba por un blazer corto, un top con escote en forma de “v” y un pantalón de pernura amplia que incluía un cinturón delgado.

El inicio del New York Fashion Week no solo trajo consigo las tendencias que veremos en el 2023, también remarcó lo más trendy del otoño, ¿cuál look fue tu favorito?

