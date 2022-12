Aromaria, la marca de lujo y estilo de vida que está transformando el mundo de la perfumería

La aromacología es la ciencia detrás de los aromas y el comportamiento humano. Es la disciplina que converge entre la química de un aroma y el impacto directo en la psicología del ser humano, a través de sentidos, sensaciones y sentimientos.

Es una realidad que el sentido del olfato tiene un poder inmenso sobre nuestra vida y nuestras emociones, como recordar una vieja memoria a través de algún aroma, e incluso, mejorar el estado de ánimo mediante un olor placentero.

Ante este asombroso escenario nació Aromaria, una marca de estilo de vida enfocada en crear aromas para espacios y experiencias desde el estudio de la aromacología, buscando rediseñar la experiencia de vida a través de aromas y productos de alta gama la más alta calidad.

La trascendental historia comenzó en 2010, cuando Ana Patricia Nikaido -fundadora de esta marca de lujo- escribió una novela acerca de una perfumista que pierde el sentido del olfato. Durante este tiempo, Nikaido se involucró profundamente en el mundo de la perfumería, descubriendo una nueva pasión por la creación de aromas únicos. Desde entonces, la investigación y el esfuerzo de esta empresaria mexicana le ha permitido trabajar de la mano de los mejores perfumistas del mundo para crear una colección sin precedentes.

En viajes frecuentes a los ateliers de perfumería más prestigiosos del mundo en Grasse, Francia, descubrió el enorme potencial que la capital de perfumes ofrecía para la creación de aromas únicos, conjugando la sabiduría de la aromacología para transformar el mundo de los aromas y la influencia que tienen en la vida cotidiana.

“Yo podría decir que no creé Aromaria, sino que surgió y nació de las páginas de un libro que escribí. Me inspiró la historia de la perfumista que creé al escribir mi novela. La inspiración de esta mujer perfumista fue lo que más me inspiró para crear esta marca con un slogan único: ‘Smell the happiness, happy places, happy people’. Si estás dentro de una atmósfera agradable y en un espacio que te transmita tranquilidad, paz, alegría y enfoque, entonces puedes tener un mejor día”, es uno de los mensajes principales de Ana Patricia Nikaido.

Así, Aromaria persigue una sólida filosofía: crear momentos que tienen un impacto directo en las emociones humanas por medio de productos innovadores.

“Es a través del sentido del olfato que Aromaria quiere mejorar el día a día de la gente, sus momentos y experiencias, mediante productos completamente nuevos. Buscamos llevar los aromas a nuestros clientes de una forma nueva y divertida. Creemos que el aroma es la moda invisible. El único estilo que no se ve, pero se percibe. El que tu vida huela bien se convierte en un básico”, celebró Ana Patricia Nikaido, fundadora de Aromaria.

Una degustación olfativa

Aromaria: Una marca mexicana de estilo lujo y estilo vida que busca mejorar el día a día de la gente mediante el poder de los aromas, a través de su e-commerce y puntos de venta físicos, logrando perfumar la vida de miles de personas.

Aromaria crea aromas únicos y completamente nuevos, así como productos con aromas innovadores nunca antes vistos.

Aromaria Air: Una línea de negocio creada para desarrollar logos olfativos para marcas alrededor del mundo. Aromaria ha creado aromas para empresas como Four Seasons, One and Only Mandarina, Viceroy, Palace Resorts y The Ritz-Carlton Mexico City, entre muchos otros.

Fundada en México, durante la pandemia, la línea de perfumes de interior mantiene una cualidad única y auténtica entre el mercado mexicano: desde sus orígenes, todos los aromas han sido creados en la cuna de la perfumería global, Grasse, Francia, con los mejores perfumistas del mundo.

“Cada aroma que diseña Aromaria es muy especial y diferente a los aromas normales del mundo de la perfumería. Estos aromas están inspirados en la naturaleza. La idea es que la gente pueda decir “esto nunca lo había olido” y que genere la necesidad de querer volver a olerlo una y otra vez.

Lo que la hace diferente no es un producto como tal, sino la combinación de todos para crear un estilo de vida que siempre esté acompañado por aromas espectaculares.

Las velas, perfumes de interior, perfume sticks y otros, trabajan en conjunto para crear una experiencia completamente diferente donde los aromas puedan acompañarte en todo momento”, expresó la marca.

Negocio en expansión

Hoy, Aromaria se posiciona como una marca de lujo y estilo de vida que busca disrumpir el mundo de los aromas a través de un modelo de negocio único y de una estrategia de expansión enfocada en el retail experiencial. En menos de un año, logró expandir su negocio de comercio electrónico exponencialmente con más de 3,000% de crecimiento en ventas. Siendo así nombrada entre las “100 top Mexican consumer product companies”. Y, tan sólo en 2022, implementó una estrategia de negocio direccionado hacia una fuerte expansión con presencia internacional a través de la creación y presentación de productos totalmente nuevos.

En noviembre de 2020, Aromaria creó una alianza con El Palacio de Hierro para crear un espacio de retail experiencial inigualable, en el cual la gente puede aprender y conocer el mundo de los aromas de una manera nueva, divertida y muy poderosa. Dos años después, la alianza comercial suma cinco espacios de retail experiencial entre Polanco, Santa Fe, Perisur, Querétaro y Monterrey.

Perfumes inspirados en la naturaleza y aromas capaces de transformar la vida de las personas son dos premisas esenciales para Aromaria, la marca mexicana de lujo y estilo de vida que nació para revolucionar las experiencias olfativas en el mundo mediante infinitas posibilidades de percepción sensorial.

