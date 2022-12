¿Cómo ser piloto por un día?, y sobrevivir al ‘caballito’

La noche anterior apenas si pude dormir. Algo en mi interior me decía que era ese el día indicado para pilotar una avioneta, así como se escucha. Entre emoción y nerviosismo se fueron las primeras horas hasta que el reloj marcó las nueve de la mañana de ese domingo inolvidable.

A esa hora pasaría por nosotros un driver de JVP Logística, en una Tahoe Suburban, hasta el sur de la Ciudad de México. Y así fue, mientras nos enfilábamos por Periférico para dar paso a la Supervía Poniente y, finalmente, tomar la autopista hacia la capital del Estado de México.

No había pasado ni una hora, cuando desde la ventanilla del vehículo alcancé a ver un avión y supe que, finalmente, habíamos llegado al Aeropuerto Internacional de Toluca. Entonces, esa sensación entre ansiedad y adrenalina, que me había aquejado durante la madrugada, volvió a hacerse presente.

Foto: Manuel Grajales

Pero ahí estaba dispuesto a enfrentar mi miedo a volar en una avioneta, en donde seguramente los movimientos se sentirán más que en una aeronave de mayores dimensiones, pensé. Pero era el momento de disfrutar la JVP Experience, mediante la cual la firma, especializada en transportación terrestre y aérea, ofrece la posibilidad de vivir un día curado 360º, con distintas experiencias desde una cena en un exclusivo restaurante hasta clases de vuelo privadas en sus propias aeronaves, acompañado por un piloto profesional.

El recibimiento por parte de los representantes de la compañía permitió calmar esos nervios, mientras nos explicaban los distintos instrumentos que íbamos a ver en el tablero.

Debo aceptar que no entendí mucho. Pero puse atención en que había dos volantes, que en las avionetas se pueden llamar ‘cuernos’, y estos actúan como uno solo, es decir, están unidos mecánicamente. Con ello, el copiloto puede tomar el control de la aeronave si es necesario, lo cual me dio más confianza.

Foto: Manuel Grajales

Sin darme cuenta cómo sucedió, de pronto estaba poniendo un pie dentro de la avioneta para cuatro personas: el piloto y tres más, quienes pueden disfrutar de esta experiencia conjunta durante una hora de vuelo.

Y ahí estaba la ciudad de Toluca debajo de nosotros, y yo tratando de sostenerme de algo que me diera más seguridad. No voy a mentir con esto, a los primeros movimientos que sentí, solo pensaba ¿cómo me metí en esto?.

Sin embargo, los nervios iniciales desaparecieron mientras escuchábamos las indicaciones del piloto para mantener estable la aeronave. “Todo lo que hagas aquí (adelante), se siente más fuerte atrás”, decía. Sí, justo ahí en donde yo iba sentado.

Después adelantó que inclinaría la avioneta de lado para que viéramos el estadio Nemesio Díez. “Me dicen hasta donde aguantan”, comentó antes de hacer la maniobra.

Foto: Manuel Grajales

Así, desde las alturas admirábamos todo el paisaje hasta llegar a la laguna de Valle de Bravo. A lo lejos se alcanzaban a ver los parapentes. Esos que siempre había visto con los pies en la tierra y la mirada volteando hacia el cielo, pero ahora los observaba desde mucho más arriba.

Cuando ya comenzábamos a acostumbrarnos, a la sensación de volar en avioneta, algunas maniobras le pusieron el toque de adrenalina. ¿Hacer un caballito? Y ahí estoy con los brazos levantados para pegar las manos al techo, evitar con ello que mi cuerpo se separe del asiento, y los ojos completamente cerrados, al sentir como la aeronave después de bajar un poco se enfila hace arriba a mayor velocidad y toda la sensación del vértigo se va directo al estómago.

Foto: Manuel Grajales

Así pasó esa hora en la cual no sentimos pilotos por un día. “Y sin utilizar las bolsas para el mareo”, comentó el experto un poco en broma.

La experiencia completa concluye, tal como empezó: con una SUV (Sport Utility Vehicle) llevándonos de vuelta a casa.

