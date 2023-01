Alex Turner: Datos que probablemente no sabías

Este viernes 6 de enero el vocalista y principal compositor de la banda de rock británica Arctic Monkeys celebra su cumpleaños número 37 y estos son algunos datos curiosos que probablemente no conocías sobre él.

Su origen

Alexander David Turner, quien es mundialmente conocido como Alex Turner, nació un 6 de enero de 1986 en Sheffield, Inglaterra.

Su bebida favorita es el ‘Bulleit‘, le fascinan los pastelitos ingleses y se ha declarado como un fanático de la serie The Wire.

El inicio de un gran éxito

Se adentró en el mundo de la música cuando tenía tan solo 16 años, luego de que su padre, un músico consagrado del Jazz, le regaló su primera guitarra. Un año después, en 2002 formó la banda Arctic Monkeys, la cual actualmente está conformada por Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley.

Años después, en 2006 la banda debutó con su primer álbum Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, en el que se incluyeron sencillos como ‘Fake Tales of San Francisco‘ y ‘When the Sun Goes Down‘.

Las influencias

En alguna ocasión Alex declaró que a lo largo de su carrera ha tenido como influencia a artistas como: David Bowie, Bob Dylan, The Beatles, Nick Cave, Mick Jagger, The Strokes, Jarvis Cocker, The Smiths, Elvis Costello y Johnny Marr, tan solo por destacar a algunas figuras.

La banda paralela

Aunque Alex Turner es reconocido por ser el compositor y vocalista de Arctic Monkeys, también es líder de una banda paralela, llamada The Last Shadow Puppets, la cual fue fundada en 2007 en Inglaterra.

Dicha agrupación está compuesta por Miles Kane, James Ford, Zach Dawes y por su puesto, Alex Turner. El álbum debut de esta banda fue lanzado en 2008 y titulado como The Age Of The Understatement.

Inspiración hispana

En una entrevista para el medio The Guardian, Turner reveló que después de leer Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Máquez encontró inspiración para componer el álbum AM.

La canción para su funeral

De acuerdo con Far Out Magazine, el vocalista de Arctic Monkeys admitió que le gustaria que ‘Fire‘, el tercer single del álbum debut de Electric Six, sonara durante su funeral.

