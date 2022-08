Arctic Monkeys: todo lo que debes saber ante su regreso

Arctic Monkeys está de regreso, después de tres años de ausencia, ya que este 9 de agosto iniciará su gira en Estambul, Turquía, en donde se presentarán a las 9:00 p.m. hora local (1:00 p.m. en Ciudad de México). El tour finalizará el 14 de enero de 2023 en Sidnye, Nueva Zelanda.

Este mismo contempla una parada por México, ya que el 19 de noviembre de 2022 se presentarán en el Corona Capital. En este punto, vale la pena recordar que en sus tours anteriores han tocado canciones inéditas ,que posteriormente se estrenan en sus próximos álbumes, es por eso que se espera que en esta gira se den a conocer algunos temas de su nuevo disco.

Un nuevo álbum

Pese a que aún no se revela la fecha, ni el título, todo parece indicar que Arctic Monkeys lanzará un nuevo álbum en este 2022, pues desde finales de el año pasado, Matt Helders reveló que el nuevo cd en el que trabajaron estaba “casi listo”.

Además, en mayo del año en curso, el baterista compartió algunos detalles al respecto, durante una entrevista con Mike Dolbear, en donde aseguró que este nuevo material retomará la esencia de Tranquility Base Hotel & Casino (2018) y señaló que el mismo no será tan calmado como el último que produjeron, sino que incluirá ritmos más acelerados, pero no tan fuertes.

El recorrido de la banda

Arctic Monkeys se formó en Sheffield en 2001 pero tuvo su primera presentación el 12 de junio de 2003 en The Grapes, después de ello comenzaron a grabar demos y discos que regalaron en sus siguientes conciertos. Esto provocó que sus fans se encargaran de reproducir su música entre el público y luego crearan una fanpage en MySpace, que los impulsó al estrellato.

Su primer álbum Whatever People Say I Am, That’s What I’m not se lanzó el 23 de enero de 2006 y fue considerado como “El Mejor Álbum británico“. Posteriormente llegó Favourite Worst Nightmare el 18 de abril de 2007, disco con el que vendieron más de 200 mil copias, durante la semana de su estreno y con el que se volvieron acreedores de una nominación por el Mercury Prize en ese mismo año.

Su tercer álbum se denominó como Humburg y vio la luz el 19 de agosto de 2009, fue producido por Guy Josh Homme — vocalista de Queens de Queens o the Stone Age— y tuvo como primer single ‘Crying Lightning‘. Dos años más tarde lanzaron Suck it and See (2011), el cual cuenta con 12 temas.

AM fue su sexto álbum y el más exitoso, se lanzó el 1 de agosto de 2013. Con él ganaron los premios a ‘Mejor Banda Británica‘ y ‘Mejor Álbum Británico‘ en los Brit Awards en 2008 y 2014, respectivamente. Después de una larga pausa de 5 años, el 11 de mayo de 2018 llegó Tranquility Base Hotel & Casino.

