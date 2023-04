Carla Morrison y su homenaje al poder del amor

Tras el lanzamiento de su más reciente álbum “El Renacimiento”, Carla Morrison comparte con Forbes Life más acerca de su nuevo sencillo: “Todo fue por amor”, aquel que funge como tema principal del documental: “Con esta luz”, y en el que desde lo más profundo honra con armonías y letra la vida de María Rosa Leggol, la “Madre Teresa” de Honduras, quien ayudó a más de 84.000 niños hondureños a escapar de la pobreza y los abusos.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

La composición

Acerca de la composición de la letra y las armonías, Morrison comparte fue un viaje inspirador y a la vez inesperado: “Hubo un momento en el que dije Dios mío ayúdame porque yo no soy mamá, pero también pensé y dije: Sor María tampoco fue mamá, pero ayudó a muchos niños y conecté con eso… Me senté al piano y me puse a pensar en eso, en qué le diría ella a ellos y así salió. Salió muy rápido –será que Sor María Rosa vino y me lo susurró al oído—“, apunta Morrison con emoción mientras comparte que esta composición fue un momento muy espiritual.

La conexión

La cantautora mexicana que ha tocado el corazón de miles de personas, una vez más transita a través de su música con la encomienda del amor y cómo este dicha ocasión comunica un mensaje que da fuerza hacia la grandeza de saber dar sin esperar nada a cambio. “Fue la conexión del amor por servir a los demás o querer hacer feliz a los demás lo que me movió en esta canción… Yo tengo esta idea de ayudar a tanta gente con mis canciones, es algo que me tomo muy en serio”.

El aprendizaje

“Todo fue por amor” es una pieza que pone sobre la luz que en el mundo aún existen muchas personas que hacen las cosas por amor. “Yo vengo de una ciudad muy pequeña en donde nos importan mucho las cosas más simples. Conectamos con las partes más sencillas. Vengo de una familia donde la bondad, comprensión y generosidad son valores con los que he comulgado en mi vida”, finaliza Morrison.

Más acerca de “Con Esta Luz”

Con Esta Luz narra el viaje de vida de la hermana María Rosa, abarcando 70 años en los que ayudó a miles de niños hasta su reciente fallecimiento durante la pandemia del COVID-19. El documental describe su propio comienzo como huérfana criada por monjas que luego dedicó su vida a nutrir su comunidad a través de su organización sin fines de lucro, “Sociedad Amigos de los Niños”.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter