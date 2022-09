Este emprendimiento mexicano busca ponerte la piel chinita con un mensaje de voz

“Somos el FBI del amor”, asegura Marisol Silva, vocera de la empresa Piel Chinita, quien junto con su hermano Carlos Silva y su esposo Josué Velázquez, se dedica a encapsular la expresión de esta emoción.

El negocio liderado por los tres y con un equipo de más de 20 personas es un emprendimiento exitoso que tuvo su origen en Guadalajara y que actualmente tiene presencia global, con un producto que se ha gozado en más de 10 países.

Encapsular las expresiones de amor con el propósito de perpetuarlo, enfocarse en su negocio acercándose a mentores y el esfuerzo les permitió pasar de facturar unos cientos de pesos a millones.

Su historia

Tras el deceso de un ser querido que los hizo darse cuenta del valor de los mensajes de amor, estos emprendedores se dieron a la tarea en el 2018 de crear cápsulas de voz donde las personas pudieran expresar su sentir por alguien a quien quisieran regalarle un mensaje especial.

Entraron al programa de aceleración de emprendimientos Reto Zapopan y ganaron tras idear cómo escalar su negocio.

“Nos apoyamos en plataformas gratuitas para hacer el cuestionario vía digital y de forma escrita”, cuenta Marisol Silva, cofundadora y directora general del proyecto.

Añade que Josué Velázquez, como director de innovación, creó un dispositivo para hacer el amor tangible, con lo que empezaron a hacer sus entregas en dispositivos tangibles, como cassettes o llaveros.

Foto: Cortesía Piel Chinita.

Y así, de vender unas 5 cápsulas al mes en 2018, han alcanzado el máximo de 400 por mes, a un precio promedio de entre 900 y 2,500 pesos.

“Para 2021, el negocio creció 22% respecto al año previo y la proyección es cerrar 2022 con un crecimiento de 30%”, detalla Marisol Silva.

Servicio y producto que es tesoro

Los interesados en encapsular su expresión de amor y regalarla, contactan a Piel Chinita para llenar un cuestionario y posteriormente recibir el guión que deben grabar con su voz.

En unos días, Piel Chinita entrega el producto en formato físico o digital, si el cliente no quiere pagar el envío.

“La voz es el único recurso humano que puede permanecer después de que la persona se va. No hay nada que te puedas quedar de la esencia de una persona, solamente su voz, y por eso es tan impactante (el producto de Piel Chinita). Si ya no está alguien que amabas, pero escuchas su voz, sigue siendo esa persona”, describe Carlos Silva, director de estrategia y comunicación de Piel Chinita.

Al compartir más detalles de su emprendimiento, destaca que en esencia encontraron cómo transformar algo que todo mundo tiene, que es el amor.

“Todo mundo ama, no importa tu nacionalidad, no importa tu preparación, no importa tu origen, tu idioma, tu familia, tu geografía, tu estatus social, no importa tu historia, tu pasado, tu presente, tu futuro, no importan, todo mundo ama a alguien, y el amor es de todos, no cuesta, y todos tenemos la capacidad de sentirlo y expresarlo, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con esa materia prima que es el amor del mundo, de todos, para ayudarles a que permanezca esa expresión del amor para siempre”, añade.

El principal motivo por el que las personas recurren a Piel Chinita son celebraciones de cumpleaños, seguido de compromisos de boda y aniversario, legados, detalles por amor y reconciliación.

Los fundadores del emprendimiento aseguran que han sido incluso buscados por personas que les piden encapsular audios de quienes ya no están.

