‘Ozark’ tendrá cuarta y última temporada en Netflix

Una noticia agridulce llega con la confirmación de la cuarta y última temporada para ‘Ozark’. La serie de Netflix cerrará su ciclo con 14 capítulos que conformarán la última entrega, los cuales se estrenarán en dos partes dentro del catálogo de la compañía.

‘Ozark’ ha representando una de las series más vistas dentro de la plataforma. En su tercera temporada, según datos de la compañía, al menos 30 millones de suscriptores vieron la serie en sus primeras cuatro semanas de estreno.

Datos relevantes se darán a conocer para darle seguimiento a la historia de la familia Bryde, la cual cambia drásticamente su rumbo al involucrarse en el lavado de dinero para un cártel de drogas mexicano desde Ozark.

A diferencia de sus anteriores temporadas de diez capítulos cada una, la última temporada tendrá más episodios, le dará oportunidad a la serie de expandirse para crear un cierre que muchos seguidores esperan sea el adecuado para los personajes involucrados en la trama.

Hasta el momento no se han revelado las posibles fechas de llegada de estas dos partes de la temporada final de ‘Ozark’, pero se pronostica que la primera parte llegue para el 2021. Recordemos que muchas de las producciones de Netflix han sufrido demoras en sus grabaciones a consecuencia del Coronavirus.

They're going to go out with a bang.

Ozark will be back with an expanded 14-episode final season. pic.twitter.com/otIoUeTXyH

— Netflix (@netflix) June 30, 2020