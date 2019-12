Robert Downey Jr. te enseña el potencial de la Inteligencia Artificial

La fascinación de Tony Stark por la tecnología avanzada -compartida por su alter ego, Iron Man- trasciende la ciencia ficción. Desde hace tiempo Robert Downey Jr. ha mostrado un interés real por el tema al involucrarse con proyectos sorprendentes, entre ellos, como aplicar la nanotecnología en el objetivo de limpiar el planeta. Ahora, el actor enseña a través de YouTube cómo la Inteligencia Artificial puede cambiar al mundo.

YouTube lanzó la serie original “The Age of A.I.” conducida por Robert Downey Jr., quien trae a la pantalla su entusiasmo y curiosidad por la tecnología. Por medio de ocho episodios, esta nueva producción centrada en impulsar el aprendizaje explora la evolución de las máquinas desde una perspectiva vibrante.

¿Puede la Inteligencia Artificial hacer música?, ¿puede sentir emoción y miedo?… ¿Qué tan lejos está demasiado lejos, y cuánto más podemos llegar? Robert Downey Jr. cita a Iron Man y te invita a descubrir la respuesta a estas preguntas.

También te puede interesar: Robert Downey Jr. volverá a interpretar a Iron Man en serie animada de Disney+

El capítulo sigue al cofundador de Soul Machines, Mark Sagar, un artista de efectos especiales, ganador de un Oscar, que ha creado algunos de los avatares más sofisticados, mientras construye una versión digital animada autónoma del ganador del premio Grammy will.i.am.

En el segundo episodio, Robert Downey Jr. porta sus icónicas gafas para adentrarte en la historia de Tim Shaw, antiguo liniero de la NFL que está luchando contra la ALS (Esclerosis Lateral Amiotrófica). El capítulo muestra la manera en que el deportista trabaja con un equipo de Google para ayudar a restaurar su capacidad de comunicarse, probando el prototipo del Proyecto Euphonia por primera vez.

Ambos episodios de “The Age of A.I.” ya se encuentran disponibles en YouTube.com/Learning. Así, la serie se une a una lista creciente de producciones originales de YouTube centrados en promover el conocimiento.

Otros proyectos incluyen “Could you survive the movies?” presentado por Jake Roper de Vsauce; “Mind Field: What is the Scariest Thing?” con el creador de Vsauce, Michael Stevens; y “Glad You Asked” de Vox Media Studios y Retro Tech, con Marques Brownlee.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí