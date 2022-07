Estos son los beneficios para la salud de tomar café

Una buena taza de café por la mañana pone de buenas a cualquiera. Para un amante de esta bebida se convierte en un shot de energía para rendir durante el día. Para otros tantos es el pretexto para una salida con amigos y una larga charla, pero sin duda beber café también tiene beneficios en nuestra salud.

Esta bebida, una de las más consumidas en el mundo destacan por su aroma y sabor inconfundible. Es considerado un alimento nutracéutico, es decir, que proporciona beneficios a la salud e incluso para la prevención y el tratamiento de enfermedades.

¿Qué tiene el café?

Foto: Free Photos/Pixabay

Aunque el elemento más reconocido en el café es la cafeína, hay otros tantos que proporcionan muchos beneficios para la salud y es por eso que una taza por la mañana nos hace tan felices.

De acuerdo con un artículo de The New England Journal of Medicine, en la naturaleza muchas plantas contienen cafeína, ya sea en sus semillas, frutos y hojas, como los granos de cacao y las hojas de yerba mate.

También es común que la encontremos, sintetizada, en otras bebidas como los refrescos, las bebidas energéticas e incluso en suplementos o medicamentos para reducir la fatiga.

El artículo señala que el café contiene cientos de fitoquímicos —sustancias que protegen a las células de los daños que podría provocar el cáncer— y polifenoles —compuesto bioactivo con propiedades antioxidantes que contribuyen a que nuestro cuerpo no se oxide al reducir el número de radicales libres y reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares—.

Otros elementos que contiene el café son:

Magnesio: nutriente que ayuda a regular la función de los músculos, el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre, la presión sanguínea.

Potasio: Mineral que ayuda en la función de los nervios, la contracción de los músculos, a que el ritmo cardíaco se mantenga constante y permita que los nutrientes fluyan a las células

Vitamina B3: ayuda a convertir los alimentos que consumimos en energía, además de que es importante para el desarrollo y función de las células en el organismo.

Beneficios del café

Foto: Brigitte Tohm/Unsplash

Entre los beneficios que aportan estos compuestos del café a nuestra salud están:

Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Mejora el microbiota intestinal.

Modulan el metabolismo de la glucosa y las grasas.

Reducen la fatiga: aumenta el estado de alerta y reduce el tiempo de reacción; sin embargo, no puede compensar la disminución de rendimiento después de la privación de sueño a largo plazo.

Contribuye al alivio del dolor: de acuerdo con el artículo, cuando se agrega a agentes analgésicos de uso común.

Ayuda a prevenir la fibrosis hepática: esto a través del antagonismo del receptor de adenosina, misma que promueve la producción de colágeno y fibrinogénesis.

Cáncer: diversas pruebas han mostrado que, gracias a sus compuestos fitoquímicos, hay una relación negativa entre el consumo de café y el riesgo de padecer cáncer.

Felicidad: la cafeína y otros compuestos del café promueven la liberación de neurotransmisores, como la dopamina, importante para la función motora del organismo, relacionada con las sensaciones placenteras y de relajación.

Parkinson: en modelos animales se han descubierto que la cafeína previene la enfermedad de Parkinson.

Reduce la mortalidad: el consumo de 2 a 5 tazas estándar de café al día se ha asociado con una mortalidad reducida.

Ojo, el consumo moderado de café puede tener muchos beneficios para la salud y ser parte de un estilo de vida saludable; sin embargo en grandes cantidades puede ser dañino.

