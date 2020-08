Las cifras son claras: más del 70% de las personas que han perdido la batalla frente al COVID-19 en México es porque tenían una comorbilidad como hipertensión o diabetes. Esta última enfermedad es tan grave que en 2016 la Secretaría de Salud la declaró una emergencia sanitaria.

De acuerdo con las cifras de la Federación Internacional de Diabetes en 2018, cada ocho segundos en el mundo muere una persona por complicaciones de diabetes. “Estamos hablando que el número de fallecimientos es exorbitante”, explica Ana Laura Segundo, Educadora de diabetes de BD Ultra Fine, firma especializada en tecnología médica.

La especialista asegura que ésta es la única emergencia sanitaria que se ha dado en una enfermedad crónica y no aguda, como es actualmente el COVID-19.

La situación se agrava porque el país no solamente ocupa la primera posición en obesidad infantil a nivel mundial, sino que 7 de cada 10 personas tienen obesidad o sobrepeso: uno de los factores determinantes para vivir con esta enfermedad. “Desafortunadamente, la mayoría de esta población evoluciona a diabetes tipo 2.”

El problema mayor radica en que el 95% de quienes la padecen la adquirieron por malos hábitos de alimentación y sedentarismo. Por esta razón es necesario realizar un cambio radical en el estilo de vida de las personas, que permita tener un peso adecuado, y para ello, alimentación y ejercicio son la clave.

Muchas verduras y actividad física

El estilo de vida actual ha provocado que se ingiera una gran cantidad de alimentos procesados; eso en buena medida ha contribuido a los altos niveles de diabetes. México también es el país en donde más refrescos se consumen a nivel mundial. “Si viene en una bolsita o en una lata desde ahí ya podemos diferenciar que no es algo saludable”, explica Ana Laura.

Por ello, la recomendación es regresar a lo básico y comer alimentos que sean lo más naturales posibles. Eso no quiere decir que tengan que ser orgánicos. Se trata de consumir más frutas y verduras frescas.

Si queremos hacer un cambio importante que realmente nos beneficie —afirma la especialista de BD Ultra Fine— debemos incluir porciones de estos alimentos en cada comida. “Que no veas tu plato en ningún tiempo de comida sin vegetales”.

Otra buena idea es agregar aquellos que sean altos en fibra, la cual ayuda a disminuir la absorción intestinal de la glucosa.

Un segundo pilar para tener un estilo de vida saludable, sin duda, es realizar actividad física todos los días, al menos media hora. Está comprobado que menos tiempo no es suficiente para tener un impacto positivo en nuestra salud.

Ana Laura apunta que, si se tiene un peso saludable, lo ideal es realizar 30 minutos diarios de ejercicio. Pero si se padece sobrepeso se necesario hacer al menos sesiones de 1 hora, cinco veces a la semana. “Yo siempre recomiendo que elijan un ejercicio que les divierta, no algo que hagan por obligación. Así te puedes apegar más fácilmente a esa actividad. Se trata de cambiar hacia un estilo de vida saludable.”

Previniendo complicaciones de diabetes

Para cerca de 12 millones de mexicanos, hablar de prevenir la diabetes ya no es un tema, pues deberán convivir con esta enfermedad por el resto de sus días. Eso no quiere decir que no puedan tener una buena calidad de vida.

Para ello requieren, en todo momento, controlar sus niveles de glucosa en sangre y asegurarse que estos no rebasen los 100 miligramos por decilitro en ayunas y no más de 140 después de comer.

Eso les ayudará a evitar complicaciones mayores en su estado de salud. El problema es que aún cuando se cuiden mucho “La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa. Entonces, después de 20 o 30 años con ella, sí hay un deterioro importante, sobre todo, pérdida de la vista o algunas complicaciones como neuropatías”, explica la especialista.

Por esta razón es necesario llevar un estricto apego a un tratamiento médico, el cual puede incluir desde pastillas hasta inyecciones de insulina. En la actualidad ya se han desarrollado agujas de punta ultrafina, para que sean más cómodas para los pacientes y no les resulte tan complejo convivir con esta enfermedad.

