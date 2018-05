Durante la presentación de la serie Diablo Guardián, basada en la novela de Xavier Velasco, tuvimos la oportunidad de charlar con el autor de la obra literaria. Ante todo, expresó sentirse enloquecido por el proyecto y muy contento por la apuesta de los productores.

“Si bien me involucré en la elección de la protagonista, el resultado de la serie es la lectura de los productores. Realmente no hay nada que enseñarles o corregirles. Al contrario, estoy listo para disfrutar de su creación, ya que solamente he podido ver el primer capítulo. No obstante, es un honor que tengan fe en un proyecto en torno a una de mis novelas. La serie estuvo a cargo de gente que hace cine, así que no puedo pedir más”, comentó Velasco.

Por otra parte, el autor se dijo estar más que satisfecho con el hecho de que el reparto de la serie se haya comprometido tanto con el proyecto y con el hecho de que la producción no haya escatimado ni en los sets, que se realizaron en la Ciudad de México, ni en las grabaciones, que tuvieron lugar en Nueva York y en Las Vegas.

“Cuando se escribe y se deja el alma en un proyecto y ves el nivel de compromiso de todos los involucrados, no queda más que agradecer. Y para mí la novela Diablo Guardián tiene un significado muy especial, ya que fue la novela que cambió mi carrera. Me permitió dedicarme a escribir y a la fecha me tiene trabajando. Prueba de ello es esta serie. Espero que la gente se enganche”, agregó Xavier Velasco.

Respecto a la adaptación de uno de sus libros a una serie, recalcó estar más que satisfecho con el proyecto y dijo confiar en que tendrá una buena aceptación por parte del público. Así mismo, describió como un poco desconcertante, de forma positiva, el hecho de ver en imágenes y con música una de sus obras.

“El casting no puedo haber sido mejor, ya que cada persona tiene un papel a la medida de su talento y personalidad. Literalmente puedo decir que es un proyecto en el que todos los involucrados entregaron su alma al diablo”, concluyó el autor.

La serie se transmite a través de Amazon Prime Video y cuenta con las actuaciones estelares de Paulina Gaitán, Adrián Ladrón, Andrés Almeida y el mismo Xavier Velasco.

