Secuela de ‘Joker’ genera versiones encontradas sobre su futuro

La producción de una secuela de la película “Joker” se mantiene en el aire, con versiones, por un lado, de que ya está en planeación y, por otro, de que no hay nada concretado hasta el momento.

De acuerdo con The Hollywood Reporter (THR), la cinta ya está en planeación y, como primer paso, Warner Bros. está en pláticas con el director Todd Phillips para que repita en el cargo, al igual que con Scott Silver, guionista del filme del villano de Ciudad Gótica.

No obstante, el sitio Deadline refutó la información y aseguró que, según sus fuentes, no hay ni acuerdo ni negociación alguna por el momento.

La película protagonizada por Joaquin Phoenix resultó un éxito rotundo de taquilla al superar los 1,000 millones de dólares (mdd) de recaudación; el éxito es mayor si se considera que su producción costó sólo 60 mdd.

Según fuentes de THR, Todd Phillips ganará por su trabajo en “Joker” cerca de 100 mdd, ya que negoció una porción de las ganancias en lugar de un salario fijo. El director ya había pactado un contrato así con Warner desde la primera película de “Hangover” (“¿Qué pasó ayer?”), que logró recaudar 467.5 mdd en 2009 con un presupuesto de 35 mdd, en tanto que la trilogía obtuvo 1,420 millones en total.

Aunado a esto, aseguró THR, tras el primer fin de semana de estreno de “Joker”, Phillips planteó el 7 de octubre al presidente de Warner Bros., Toby Emmerich, desarrollar varias películas con historias de origen de personajes de DC, lo cual fue rechazado, pero sí obtuvo luz verde para hacer al menos una cinta más de otro personaje.

Esta otra historia bien podría ser de otro villano de DC, ya sea Darkseid o Lex Luthor.

Sin embargo, Deadline también reportó que no existió ninguna reunión el 7 de octubre y que Phillips ni siquiera ha considerado hacer más películas de personajes de DC.

No obstante, la publicación asegura que no hay nadie que diga que no se hará una secuela de “Joker”, ya hace todo el sentido desde el punto de vista financiero, gracias a las ganancias que obtuvo.

