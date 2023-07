James Webb: Así se ven los anillos de Saturno

Desde su lanzamiento, el telescopio James Webb de la NASA nos ha sorprendido con diversas imágenes del espacio exterior con una definición que permiten a los científicos estudiar más sobre el origen del universo. Ahora nos mostró una cara de Saturno que nadie conocía.

Con una impactante imagen, el telescopio espacial James Webb reveló como lucen los anillos de Saturno mediante una cámara de infrarrojo cercano que tomó una nueva fotografía del planeta.

Of course Saturn brought its ring light 🪐



Webb took its first near-infrared look at Saturn on June 25. The planet appears dark at this wavelength, as methane gas in its atmosphere absorbs sunlight — but its icy rings stay bright! Learn more: https://t.co/M27lrHPaTM pic.twitter.com/AFUSP9I9q8