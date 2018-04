Tu mascota es el mejor compañero para ver series en Netflix

No hay duda de que amamos a nuestra mascota, al grado de que el 56% de los miembros de Netflix México afirma que son el mejor compañero para maratonear. La realidad es que muchas veces los consentimos y hacemos hasta lo imposible por verlos contentos.

El amor hacia nuestras mascotas ha llegado a niveles épicos: desde taxis exclusivos para animales en Mumbai y permisos de ausencia laboral para atenderlas en Italia, hasta pavorreales como animales de apoyo emocional en Estados Unidos. Por ello, a nadie sorprende que nuestros amigos de cuatro patas (o de dos) se hayan infiltrado también en nuestros hábitos de entretenimiento.

En ese sentido, el 56% de los miembros de Netflix México afirman que las mascotas son el mejor compañero para maratonear, mientras que el 86% los prefiere como compañía y el 39% para relajarse, de acuerdo con información proporcionada por la empresa. Incluso, el 18% los prefiere para conversar sobre la serie o película que está viendo. Otros hallazgos de la encuesta indican que los dueños de perros prefieren el género de acción, mientras que las personas que tienen gatos prefieren ver ciencia ficción.

Pero definitivamente ambos grupos de animales de compañía aman y reaccionan cuando las cosas se ponen extrañas. Y aunque las mascotas se roben nuestros asientos, o se escapen durante algunas escenas, siempre regresarán a nuestro lado para ver un episodio más, una película más .. o una temporada más. Cabe señalar que el 73% de los usuarios encuestados ha visto Netflix con su mascota y que el 34% ve la televisión con su mascota cada vez que prende la televisión.

¿A qué se deberá esto? Quizá porque el ver una serie con otra persona tiene algunas desventajas, entre ellas, corres el riesgo de que te cuenten lo que va a pasar. Los animales de compañía, en cambio, no acaparan el control remoto ni juzgan tus gustos de entretenimiento. Son los compañeros idóneos para acurrucarse y el 40% de los encuestados ha buscado consuelo con sus amigos peludos durante una escena triste o de terror.

Una cuarta parte de los participantes en México (24%) se ha movido de su posición original para que sus animales de compañía estén más cómodos, mientras que el 34% los ha sobornado con premios para ver un poco más. Algunos (8%) ha dejado de ver una serie porque a su mascota no le gustó.

¿Y cuáles son las series que traen a todos ladrando y maullando alrededor del mundo? Quienes tienen perros tienden a seleccionar dramas como Narcos y Marvel – Daredevil. Los dueños de gatos prefieren series de ciencia ficción como Black Mirror y Star Trek: Discovery. Los amantes de las aves prefieren comedias como Orange is the New Black. La única serie que une a todas las especies del streaming es Stranger Things.

