‘Margaritaville’, semilla del imperio empresarial del fallecido cantautor Jimmy Buffett

Nuevas aperturas hoteleras de The Leading Hotels of the World

El cantante y compositor estadounidense Jimmy Buffett no sólo popularizó el soft rock también inspiró la creación de los resorts de lujo ‘Margaritaville’, los cuales llevan el nombre de su canción más emblemática.

‘Margaritaville’, la canción de Jimmy Buffett

‘Margaritaville’ se lanzó el 14 de febrero de 1977 como parte del álbum Changes in Latitudes, Changes in Attitudes. Su letra habla sobre una vida de diversión discreta que se disfruta desde una paradisiaca playa.

Dicho tema se mantuvo durante 22 semanas en las listas Billboard Hot 100 y alcanzó el puesto número 8. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy en el año 2016 por su significado cultural e histírico, se convirtió en una insignia de Key West Florida y por si fuera poco, inspiró la creación de los resorts de lujo.

‘Margaritaville’ el resort inspirado en la canción de Jimmy Buffett

Margaritaville es un resort de lujo creado por Karisma Cap Cana en honor a la canción más icónica de Jimmy Buffett. Cuenta con 10 restaurantes nombrados como otros temas del cantante y 5 bares de clase mundial; 516 suites y 39 villas de lujo que destacan por su decoración basada en una paleta de colores costeros; 2 piscinas; un spa y una amplia oferta de entretenimiento.

Además de este resort que se ubica en playa Juanillo en Punta Cana, República Dominicana, ‘Margaritaville’ tiene otra propiedad en La Riviera Maya, México. El principar distintivo de la marca es la música, ya que en cada pasillo se pueden escuchar temas de Jimmy Buffett y durante el día, es posible disfrutar de interpretaciones en vivo de las canciones del popular cantante.

En 2021 Jimmy Buffett reveló a Arizona Republic que ‘Margaritaville’ hace referencia a un lugar que salió de su mente, inspirado en las experiencias que vivió en Cayo hueso, en los años 80.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter