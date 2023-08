Nuevas aperturas hoteleras de The Leading Hotels of the World

Ciudades cosmopolitas por descubrir en el Mediterráneo

Navegando entre villas en el Lago Di Como

The Leading Hotels of the World da la bienvenida a cuatro nuevos complejos hoteleros que se suman a su cartera con inauguraciones y renovaciones para el disfrute de los viajeros que buscan comodidad y lujo.

The Adria – Londres

Se trata de una casa estilo boutique del siglo XIX ubicada en Soth Kensington, a uno cuantos pasos del distrito de museos. Sólo cuenta con 24 habitaciones y suites con un estilo británico que se conjuga con un toque moderno. En su interior las antigüedades se combinan con muebles contemporáneos, tapicería opulenta y obras de arte originales.

En las habitaciones encontrarás baños de mármol italiano con calefacción por suelo, además de que se prioriza la privacidad y comodidad.

Entre los beneficios del hotel está un gimnasio y un spa donde podrás relajarte y disfrutar de un masaje, sala de juegos además de que ahí mismo te puede dar una extensa lista de restaurantes recomendados con menús con estrellas Michelin.

Foto: LHW Adria London

Azur Legacy Collection Hotel – Canadá

Recientemente inaugurado en agosto se trata de un hotel urbano animado y sofisticado con estilo Art Deco en el corazón de los distritos financieros y de moda de Vancouver.

A unos pasos del paseo marítimo esta nueva adquisición de The Leading Hotels of the World promete un alojamiento distintivo con cenas de primer nivel, además de contar con el primer restaurante con jardín en la azotea de la ciudad, donde se ofrece un menú con sabores de Oriente medio.

Desde la entrada la vista se deleita con su mármol hasta obras de arte originales de artistas internacionales y locales, encontrando glamour en cada esquina.

Está compuesto por 104 habitaciones de inspiración Art Deco, así como 13 suites, cada una con baños de mármol, ventanas de piso a techo.

Foto: LHW AZUR Legacy

The Chedi Katara Hotel & Resort – Qatar

Entre el desierto y el mar Arábigo, en el distrito artístico de Katara, esta propiedad palaciega cuenta con 91 habitaciones, suites y villas privadas decoradas con muebles de madera hechos a medida, así como lujosas alfombras orientales.

El complejo combina elementos del legado de diseño tanto mongol como otomano con impresionantes columnatas y un lujoso jardín en el patio, además de que cuenta con su propia playa privada.

Lo destacable de este nuevo hotel de The Leading Hotels of the World es que cuentan con el primer restaurantes sobre el agua en Qatar, Marsa Katara, la joya culinaria de The Chedi, además de otros dos restaurantes y una suite de spa de servicio completo.

Foto: LHW Chedi Katara

Aleenta Retreat – Tailandia

Se trata de una nueva apertura, un hotel de 5 estrellas enclavado al pie de una colina, en medio de abundantes árboles. Este Resort ofrece 44 de habitaciones de lujo con balcón, residencia con piscina de uno o dos dormitorios, así como una villa de madera de teca dorada con 4 dormitorios y mobiliario de época.

Destaca su Ayurah Spa, ubicado en un edificio de dos pisos revestido con madera donde encontrarás clases de yoga, Qi Gong y meditación, con programas holísticos de bienestar hechos a la medida que se enriquecen con cocina saludable y un nutricionista para lograr un bienestar y un equilibrio óptimos durante tu estadía.

Foto: LHW Aleenta Retreat

Deniz Omurgonulsen, vicepresidente de Member Experience de The Leading Hotels of the World destacó que estas nuevas incorporaciones a su colección fueron cuidadosamente seleccionadas para el disfrute de los viajeros.

