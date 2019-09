Visita el Museo de Rafa Nadal en el Caribe mexicano

Al pie del Caribe mexicano, un espacio al resguardo del TRS Coral Hotel se ha convertido en la nueva obsesión de los aficionados al tenis. El motivo es contundente: ahí se encuentran las instalaciones del Rafa Nadal Tennis Centre.

Además de tener acceso al método exclusivo de Rafa Nadal Academy by Movistar para mejorar su juego, los visitantes podrán visitar el Rafa Nadal Museum Experience. Espacio que recoge muchos de los momentos de gloria del tenista español y sabrán apreciar los verdaderos aficionados a su exitosa carrera.

El museo expone algunos de los trofeos más importantes en la trayectoria de Rafa Nadal. Además de vestimenta icónica utilizada en las finales más importantes de su carrera. Muchas de ellas, prendas que únicamente los verdaderos aficionados al tenis podrían reconocer. También se puede disfrutar de juegos interactivos y videos que ilustran los mejores momentos del tenista

Estos son algunas de las piezas en exhibición que podrás admirar en tu visita:

Trofeos. Desde uno de sus primeros trofeos, conquistado en el Brazil Open de 2013, hasta los cuatro Grand Slams. También encontrarás el trofeo obtenido en la Copa Davis y el conquistado en el Acapulco Open.

Vestimenta. Descubrirás las prendas que utilizó en los Juegos Olímpicos, en la final de Roland Garros (2018) y en la gran final disputada contra Roger Federer en Wimbledon 2008.

Raquetas. Las que utilizó en los diferentes Grand Slam que ganó.

Donaciones. Hechas por otros deportistas de élite, entre ellos, el basquetbolista Pau Gasol, Lionel Messi y Roger Federer.

¿Estás listo para vivir una experiencia inmersiva en la carrera de tu tenista favorito? Considera que el museo abre de 9 am a 5 pm y está abierto a todo el público en las instalaciones del TRS Coral Hotel, miembro de la legendaria firma hotelera The Leading Hotels of the World. Aquí podrás descargar una entrada gratuita al museo.

Te puede interesar: Cancún es el destino favorito en Latinoamérica y el Caribe: MasterCard

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí