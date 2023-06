Aperturas hoteleras emocionantes: Desde América, recorriendo Europa y consumando en África

The Leading Hotels of the World dio la bienvenida a nuevos hoteles a su portafolio de más de 400 hospedajes de lujo independientes.

La colección de esta temporada incluye la apertura de nuevos hoteles: un lujoso refugio de montaña en Italia, un hotel de diseño en São Paulo y una joya contemporánea en el animado distrito Harwood en Dallas, Texas.

Hotel Fasano – Sao Paulo Itaim

Situado en el distrito de Itaim, se trata del segundo proyecto del Grupo Fasano en la ciudad de Sao Paulo y recientemente fue inaugurado mezclando detalles de mediados del siglo con jardines e incluso una piscina infinita. En cuanto a su arquitectura, esta corrió a cargo de Aflalo/Gasperini Arquitectos, que combina elegantes interiores y texturas.

Su restaurante Gero refleja el constante interés de Fasano por la excelencia culinaria, mientras que se ofrece a los huéspedes tiendas y bares que lo complementan.

Por si fuera poco, cuenta con una ubicación privilegiada, a pocos pasos de centros de negocios y de ocio.

Foto: The Leading Hotels of the World

Hotel Swexan – Texas

Otra nueva apertura es el Hotel Swexan, situado en el animado distrito de Harwood en Dallas, Texas, cuenta con 134 habitaciones distribuidas en 22 plantas y ofrece experiencias culinarias, así como una vida nocturna vibrante.

Es considerado el tercer edificio de la zona construido por el arquitecto japonés Kengo Kuma, quien diseñó la propiedad con ventanas espejo que van desde el piso hasta el techo.

Los detalles interiores están inspirados en una residencia parisina del siglo XIX, con piedra tallada a mano y chimeneas de madera en todas las plantas, además de gimnasio, centro de bienestar, piscina de borde infinito, espacio privado para reuniones y banquetes, un club social privado, dos grandes salones de baile y un restaurante de carnes exclusivo.

Foto: The Leading Hotels of the World

Falkensteiner Hotel Kronplatz – Italia

Otra apertura más es el Falkensteiner Hotel Kronplatz de 5 estrellas, localizado en Riscone di Brunico, Italia, quien cuenta con 97 habitaciones. Calificado como un lujo en la montaña para los amantes de la aventura y el deporte, este hotel ofrece a los viajeros una vista espectacular donde habitan reverdecidas montañas.

Los huéspedes pueden consultar a Falensteiner Experience Concierge para diseñar el día perfecto al aire libre o dirigirse al Acquapura Mountain SPA para relajarse con sus tratamientos exclusivos y servicios del hotel, que incluyen desde una sauna hasta una espectacular piscina en la azotea. En el concepto culinario 7Summit Slow Food del hotel, los huéspedes pueden saborear lo mejor de la cocina del Tirol del Sur.

The Chedi El Gouna – Egipto

La última nueva apertura la comprende The Chedi El Gouna en El Gouna, Egipto, donde encontrarás playas de arena blanca y aguas color turquesa a las orillas del Mar Rojo, consolidándolo como un oasis en la antigua costa de Egipto.

Algo que destaca es su reverencia por las tradiciones arquitectónicas de la región, mientras que en el interior la sofisticación y la opulencia abundan con un diseño moderno que se hace presenta a través de muebles artesanales.

Aquí podrás vivir experiencias gastronómicas y disfrutar de sus espacios de relajación como su spa y sus piscinas.

Foto: The Leading Hotels of the World



Botania Relais & Spa – Italia

Ubicado en Forio d’Ischia, Italia, Botania Relais & Spa, se une a la lista de The Leading Hotels of the World. Se trata de un complejo isleño familiar que pasó de ser una casa de vacaciones acogedora a un lujoso santuario verde de relajación.

Este recinto lo componen 10 casas dispersas con 48 habitaciones y suites ubicadas en un parque de tres hectáreas donde abundan los olivos y cítricos, lo que lo convierte en un refugio perfecto para la relajación y la renovación donde la naturaleza toma protagonismo, pero además puedes disfrutar de su spa, piscinas de agua dulce, aguas turquesas del Mediterráneo y las laderas esmeralda de las montañas de la isla.

Concebido con la responsabilidad medioambiental al frente de su ética, cada experiencia en el hotel está diseñada para reflejar los ritmos de la naturaleza.

L’oscar – Reino Unido

Otra de las propiedades que se unen a la lista de The Leading Hotels of the World es L’oscar, ubicado en el corazón histórico de Bloomsbury en Southampton Row en Londres. L’oscar es considerada una joya arquitectónica inspirada en la decadencia de principios de siglo. Construido en 1903 como sede de la iglesia baptista, el hotel cuenta con un diseño barroco que se conservó durante la restauración, que duró seis años y fue dirigida por el diseñador francés Jacques García, para proporcionar una elegancia icónica que este verano ofrece una experiencia gastronómica en la Capilla.

Foto: The Leading Hotels of the World

Estos hoteles prometen ser una excelente opción para pasar unas vacaciones idílicas.

