La gobernadora que llevará emprendedores de Baja California a Silicon Valley

Forbes México conversó con Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora electa de Baja California, quien encabeza un proyecto para establecer una oficina de representación de ese estado en Silicon Valley.

Forbes México (FM): ¿Cuál es el motivo para abrir la oficina en Silicon Valley? ¿Se ha identificado una comunidad de emprendedores mexicanos con posibilidad de introducirse en el ecosistema de Startups en California?

Marina del Pilar Ávila Olmeda (MPAO): Necesitamos tener acceso a la innovación y al conocimiento que se genera en Silicon Valley, lugar donde las empresas icónicas del mundo se unen y desarrollan no sólo nuevas ideas de negocio, sino que aplican la creatividad como una manera de detonar la economía, puntos que podemos incluir en el programa de Industrias Creativas que tenemos en nuestro Plan de Gobierno, estamos seguros que tenemos que contar con esas conexiones en Baja California, y claro que hay emprendedores mexicanos interesados y no sólo eso, hay quienes ya lo han logrado, por eso estamos recabando esas experiencias pero no sólo por la anécdota, lo estamos haciendo para integrarlas a nuestro plan de gobierno, a nuestro esquema de apoyo a los talentos de nuestro estado.

(FM) ¿Cuáles serán las principales funciones y servicios que se podrán encontrar en la oficina?

(MPAO) Será una oficina de enlace entre los empresarios de Silicon Valley y Baja California, y ese enlace tendrá varios objetivos y líneas de acción, desde fungir como un semillero de talento para potenciar las ideas de los talentos de Baja California, como un mecanismo para fomentar las inversiones de las empresas de Silicon Valley, las líderes a nivel mundial en nuestro estado, bien sabemos que tenemos una ubicación geográfica verdaderamente privilegiada cuando hablamos de comercio internacional. Tenemos claro que debemos fomentar la vinculación entre universidades de Baja California y California, especialmente las que son centros de conocimiento y la generación de riqueza intelectual, nuestra prioridad son las industrias del conocimiento.

(FM) Como gobernadora electa forma parte de la administración que históricamente tiene más mujeres en los cargos de elección popular, ¿qué responsabilidad implica en su mandato con los temas de género? ¿Cuáles son los principales retos en esa materia?

(MPAO) Efectivamente, formo parte de una generación de mujeres que hizo historia, que logró no sólo tener las nominaciones, sino ganar las elecciones cuando fue necesario, la sociedad está demostrando que las mujeres tienen capacidad y ganas de hacer un cambio en nuestra sociedad, y nuestra responsabilidad como gobierno será honrar esa confianza de parte del pueblo de Baja California. Debemos proteger a las mujeres, debemos fomentar el acceso de las mujeres a una justicia efectiva para eliminar toda forma de violencia contra las niñas, las jóvenes y las mujeres. Pero no sólo eso, debemos potenciar su desarrollo, su acceso a la educación, su desenvolvimiento profesional, los organismos pro mujeres en los gobiernos locales deben ser verdaderos espacios para ellas y para su futuro. Ya lo demostramos en las urnas, las mujeres podemos y vamos por mucho más.

(FM) ¿Cuáles son los principales metas de su gobierno en materia de colaboración con Estados Unidos?

(MPAO) Sin duda alguna Baja California y California están íntimamente conectados. No sólo es un asunto de economía y de comercio, que sabemos la cantidad de miles de millones de dólares anuales que se comercian a través de nuestras fronteras, también es un asunto cultural, incluso hasta familiar. ¿Cuántas familias no tienen un miembro del otro lado de la frontera? El reto es grande, debemos asegurar que el comercio siga desarrollándose de la mejor manera y trabajar en una migración ordenada, sabemos que es responsabilidad del gobierno federal, pero como estado podemos trabajar en darles las mejores condiciones. Estados Unidos es nuestro vecino y debemos mantener la cordialidad. Como alcaldesa de Mexicali ya demostré que puedo trabajar en una coordinación de seguridad binacional, mantuve una buena relación con el CBP y puedo mantenerla y reforzarla como gobernadora. El reto es verdaderamente grande.

(FM) Cuando hablamos de innovación en materia política, ¿cuáles son los principales cambios que le gustaría impulsar como gobernadora?

(MPAO) Sin duda alguna, Morena y la Cuarta Transformación han innovado la forma de hacer política, el contacto directo con el pueblo es lo que caracteriza a nuestro presidente López Obrador, pero creo que además de eso la inclusión de las mujeres y administrar un gobierno sensible a las necesidades de todas y de todos es una de las principales propuestas. Baja California siempre ha sido un estado que está a la vanguardia política y lo seguirá estado, y el gobierno entrante no será la excepción, continuaremos derribando todos esos esquemas de privilegio e innovaremos con la honestidad que nos ha mostrado nuestro Presidente López Obrador. Seguiremos trabajando en ese sentido. Incluiremos el programa de Bienestar de nuestro Presidente que beneficia a mujeres, niñas, niños y adolescentes, tercera edad y personas con discapacidad, nuestro objetivo principales es usar estos valores para combatir la pobreza.

