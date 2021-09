Su voz es inconfundible. Cuando Martha Debayle entra en alguna habitación, su tono empieza a llenar el ambiente. En pocos segundos capta la atención de todos quienes estén alrededor.

Es parte de sus habilidades, la conductora y empresaria tiene una carrera de más de 30 años en medios de comunicación y forma parte del listado Las 100 mujeres más poderosas de México 2021.

“Lo principal en mi carrera ha sido tener claro que tengo un objetivo: ofrecer contenidos de calidad. Yo no creo que el éxito sea una meta que no se mueve, lo he visto con mi trayectoria, hace tiempo hice contenidos para Bbmundo, hoy también hablamos para el adulto contemporáneo, el contenido va evolucionando y tenemos que movernos”.

Su programa de radio es el más escuchado en el país, su podcast es líder en horas de reproducción en Spotify, y es el octavo más escuchado a nivel mundial.

“El poder de la influencia no sirve de nada si no tienes claro cuál es el objetivo, la misión y el resultado final que quieres obtener. Es muy diferente tu profesión y tu vocación. Tu profesión es lo que haces todos los días y debe ser vehículo para tu vocación”, afirma.

Tiene una comunidad de más de ocho millones de seguidores en las redes sociales y un alcance mensual de 43 millones de personas en todas sus plataformas digitales. Como empresaria, Martha Debayle cuenta con una marca personal con líneas de productos de consumo en categorías de hogar (Martha Debayle Home), moda (Martha Debayle x Ivonne y Martha Debayle Eyewear) y cuidado personal (Martha Debayle Hair Tech).

Sin embargo, y aunque hoy es reconocida como una de las mujeres más poderosas del país, el éxito no ha sido un tema fácil .

“Tuve que asumir de forma natural que el precio de lograr cosas era hacer el doble de esfuerzo para probar que era capaz de lograr los mismos objetivos que muchos hombres. Con el paso del tiempo, te das cuenta de que debes construirte como una mujer más segura. Cuando me piden hablar de equidad de género yo creo que se gana más terreno para las mujeres cuando hay un cambio en la forma en que te vives, que con temas como política pública”.

Dejar de dudar

Martha Debayle cree fervientemente en el poder de la autoconfianza.

“Creo que hay una voz interna auto saboteadora, una cuestión cultural que tenemos que vencer. A las mujeres nos han enseñado a dudar, debemos romper con eso. Es cuestión de tener valentía y tomar riesgos”.

La conductora expone un ejemplo: Estados Unidos es un país que no rankea bien en los índices educativos, sin embargo en las olimpiadas, la gran mayoría de las medallas fueron obtenidas por atletas estadounidenses, incluso cuando hay otras personas capaces y otros atletas sobresalientes. “Los gringos tienen algo que pocos países tienen como colectivo, eso se llama: self confidence (confianza en sí mismos)”, señala.

Martha Debayle asegura que los errores y aciertos son los ingredientes para construir las historias de éxito, siendo los errores, los que dan experiencias valiosas para el futuro.

“Por ejemplo, las decisiones en mis marcas claro que consideran al research y al análisis de tendencias, pero nada de eso es válido si no lo acompaña el instinto”, afirma.

