Forbes Colombia Mujeres Poderosas 2020: La hoja de ruta para cerrar las brechas

Este jueves 8 de octubre a las 5 pm, Forbes hará su primer Foro Mujeres Poderosas 2020 en Colombia, en el que reunirá no solo a mujeres relevantes en los sectores empresariales y de la sociedad, así como a expertos de América Latina para hablar, entre otros temas, sobre cómo cerrar las brecha de género en los distintos ámbitos de la sociedad.

Conozca a las 50 mujeres poderosas Forbes 2020

En el evento digital, presentado por Forbes, Bancolombia y Servientrega, los asistentes podrán ver, además de un panel principal, una decena de temas adicionales a la carta en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales de Forbes Colombia, Forbes México y Forbes Centroamérica, así como los sus portales.

El evento estarán como invitadas a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; Sylvia Escovar, presidenta de Terpel, y Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica. Ellas hablarán sobre la hoja de ruta que se debería seguir en diferentes ámbitos de la sociedad para reducir las brechas de género en el país.

De igual manera, estarán compartiendo sus reflexiones sobre este tema Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; Gema Sacristán, directora del BID Invest; Jessica Faieta, coordinadora del sistema de las Naciones Unidas en Colombia. Además, estarán hablando sobre el empoderamiento de la mujer las empresarias de la moda y la belleza Carolina A. Herrera y Silvia Tcherassi, así como Gigliola Aycardi, fundadora de Bodytech. De igual manera, Johanna Bahamón, fundadora de Acción Interna, y Catalina Escobar, directora de la Fundación Juanfe, así como la actriz Juanita Arias.

De igual manera, podrá escuchar las reflexiones de expertas en la materia como la profesora brasilera Ángela Donaggio; Mia Perdomo, fundadora de Aequales, y Maria Andrea Trujillo, codirectora del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA.

Además, la chef Leonor Espinosa hará un sentido manifiesto sobre cómo salir adelante en la adversidad y hablará en el marco de la iniciativa #NORENUNCIO, que impulsa Finesse, de Alpina.

Así mismo, para hablar del desempleo femenino, están los expertos Manuel Fernández, investigador de la Universidad de los Andes; Juana Téllez, economista Jefe de BBVA Research Colombia, y Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo.

También estará Paula Bernal, directora de Asuntos de Gobierno para la Región Andina en DiDi, quien hablará sobre la relación que tiene la movilidad con generación de ingresos y entornos seguros para las mujeres.

Foro a la carta: los temas que quieres ver

Leo Espinosa : no renuncio a ser diferente

La reconocida chef Leonor Espinosa, mujer poderosa Forbes, hace una reflexión sobre el empoderamiento en momentos adversos. En una especie de manifiesto explica las razones del porqué no se ha dejado vencer de las dificultades. Habla sobre la iniciativa No renuncio, que promueve Finesse, de Alpina.

Participa: Leonor Espinosa, chef.

Movilidad: empoderamiento, generación de ingresos y entornos seguros para mujeres

Cómo ha impactado el avance de las plataformas digitales en el empoderamiento de las mujeres. Lo explica Didi, una de las plataformas más fuertes en movilidad en la región.

Participa: Paula Bernal, directora de Asuntos de Gobierno para la Región Andina en DiDi

Desempleo histórico de la mujer: claves para superarlo

Análisis sobre el histórico desempleo de las mujeres y las palancas que se deben mover en la economía para volver a incluir a las mujeres en el mercado laboral. Ver más información

Participan: Manuel Fernández, investigador de la Universidad de los Andes; Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research Colombia, y Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo.

¿Cómo están y qué viene para la equidad de género en las empresas?

Diagnóstico de cómo están las empresas en Colombia en equidad de género según las últimas investigaciones. Además, que viene en inclusión para las organizaciones, por ejemplo, en el uso de la tecnología y el desarrollo de nuevas metodologías.

Participan: Mia Perdomo, cofundadora de Aequales, y Maria Andrea Trujillo, codirectora del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA.

Bodytech: La visión de una empresaria para lo que viene

Gigliola Aycardi, una de las mujeres poderosas, habla sobre liderazgo y las estrategias para enfrentar y salir adelante en coyunturas adversas.

Participa: Gigliola Aycardi, fundadora de Bodytech.

Empresarios: manual para avanzar en la inclusión

La brasilera Angela Donaggio, doctora, consultora, conferencista internacional, profesora e investigadora en gobierno corporativo, ética y compliance y diversidad e inclusión, habla en Forbes sobre las estrategias efectivas y una guía para que una organización avance en equidad de género.

Participa: Angela Donaggio, experta en diversidad en gobierno corporativo.

Las mujeres que emprenden: misión, romper estereotipos

Las barreras que tienen las mujeres para emprender. Además, la visión de los fondos sobre las iniciativas que tienen de mujeres. Paneo por el emprendimiento femenino.

Participa: Florence Frech, cofundadora de Leal, y Melissa Moncada, CEO de Moncada Holding.

Emprender en el mundo artístico

La actriz colombiana Juanita Arias habla en cómo las mujeres profesionales pueden romper estereotipos en el mundo artístico.

Participa: Juanita Arias, actriz.