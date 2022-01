Fotogalería: Protestan los antivacunas en el mundo

Mientras se han implementado medidas más estrictas, ante el aumento de contagios por Covid-19, miles de manifestantes alrededor del mundo salieron a las calles en contra de las nuevas normativas de sanidad y las reglas de vacunación.

REINO UNIDO

Reino Unido fue el primer país en limitar los viajes internacionales por la nueva variante Ómicron. En diciembre introdujo recomendaciones para trabajar en casa, más uso de cubrebocas y pases de vacunas para frenar su propagación.

Los trabajadores del Servicio Nacional de Salud (NHS) protestaron contra la vacunación obligatoria contra el Covid-19 durante una marcha en Londres, Gran Bretaña Una variedad de grupos, incluido NHS100K, que representa a los 100,000 actualmente el personal del NHS no vacunado y el Rally Mundial por la Libertad participaron en la marcha contra las restricciones y requisitos de Covid-19.

Protesta contra la vacunación obligatoria contra el Covid-19 en Reino Unido. 22 de enero 2022. Foto: © Neil Hall / EFE / EPA.

Trabajadores del Servicio Nacional de Salud (NHS) exhiben sus uniformes mientras protestan contra la vacunación obligatoria contra el Covid-19 en Londres. 22 de enero 2022. Foto: © Neil Hall / EFE / EPA.

BÉLGICA

El Instituto Robert Koch de Alemania para las enfermedades infecciosas recomendó que se impongan “máximas restricciones sociales”. se encuentran la de restringir los viajes a lo absolutamente necesario, acelerar la campaña de vacunación y garantizar la disponibilidad de suficientes pruebas gratuitas del coronavirus.

Decenas de miles de personas se manifiestan en llamas para los enfrentamientos con la policía después de una protesta contra las medidas europeas contra el coronavirus. Se esperaba que decenas de miles de personas protestaran contra la forma en que los gobiernos de la UE impusieron “medidas desproporcionadas que violan los derechos humanos”. derechos’, como dice el organizador ‘Europeans United’, para frenar la ola variante Omicron del coronavirus Sars-Cov-2.

Enfrentamientos contra las medidas sanitarias implementadas en Bruselas, Bélgica. 23 de enero de 2022 . Foto: © Thierry Monasse / Getty Images

Enfrentamientos con la policía tras una protesta contra las medidas europeas contra el coronavirus, en Bruselas, Bélgica, el 23 de enero de 2022. Foto: © Lecocq / EFE / EPA.

BULGARIA

La gente lucha con la policía para intentar entrar al edificio del Parlamento durante una protesta contra las vacunas en Sofía, Bulgaria. Unos cientos de personas se reunieron para una manifestación contra las vacunas Covid-19 y por la eliminación de los llamados certificados verdes que dan un doble rasero y dividen a las personas en el país de vacunados y no vacunados.

Enfrentamientos contra las vacunas en Sofía, Bulgaria. 12 de enero 2022. Foto: © Borislav Troshev / Getty Images

ESTADOS UNIDOS

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han dicho que las personas que están totalmente vacunadas deberían sentirse cómodas para viajar. Advirtieron que quienes no están vacunados corren un mayor riesgo de enfermar gravemente o morir a causa del virus. Sin embargo, para entrar a territorio estadounidense, se deberá presentar esquema de vacunación completo y prueba Covid.

Manifestantes contra las vacunas se reunieron frente al edificio del Parlamento durante una manifestación en Albany, Nueva York, Estados Unidos.

Manifestación antivacuna en New York. 5 de enero 2022. Foto: © AbdullahogullarÄ / Getty Images.

ESPAÑA

Manifestación convocada por la Coordinadora de Barcelona contra la Dictadura Sanitaria, cientos de personas se han manifestado en el centro de Barcelona contra el control social y las medidas sanitarias decretadas tras los contagios de Covid-19.

Personas opuestas a la vacunación y al pasaporte Covid se han manifestado en el centro de Barcelona contra la “dictadura sanitaria” derivada de la pandemia de Covid.

Manifestación contra la Dictadura Sanitaria de Covid-19 en España. 23 de enero 2022. Foto: © Paco Freire / Getty Images

Personas opuestas a la vacunación y al pasaporte Covid en España. 1 de enero 2022. Foto: © Paco Freire / Getty Images.

FRANCIA

El primer ministro francés, Jean Castex, dijo que, en respuesta a la rápida propagación de la variante Ómicron del Covid-19, el gobierno reducirá de cuatro a tres meses el plazo para una tercera vacuna de refuerzo.

Después de que el presidente francés, Macron, declarara que molestará a las personas no vacunadas, que para él ya no son ‘ciudadanos’, varios miles de personas salieron a las calles de Toulouse y de otras partes de Francia para cabrear a E. Macron y al gobierno. También protestan contra el pase sanitario que se convertirá en pase vacunal tras la votación de una nueva ley. Todas las personas no vacunadas que pueden ir ahora a cafés, restaurantes, teatros, cines, bibliotecas, salas de conciertos, etc. con una prueba negativa no podrán continuar con este tipo de actividades sociales y culturales, ya que será mandatorio vacunarse.

Miles de personas de Francia para cabrear a E. Macron y al gobierno, protestan contra el pase sanitario. 8 de enero 2022. Foto: © Alain Pitton / Getty Images.

