Fox, Calderón y Peña aparecerán en juicio a García Luna; es difícil que sean acusados: experto

Notimex.- El experto en temas de narcotráfico y seguridad, José Reveles, opinó que en el juicio que se le sigue a Genaro García Luna saldrán a relucir los nombres de los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pero difícilmente los sentarán en el “banquillo de los acusados”.

Reveles consideró que el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón Hinojosa no saldrá de prisión, dado que “va a tener que responder por muchísimas cosas y creo que en Estados Unidos deben estar muy bien informados, porque ellos no inician un juicio si no tienen todos los pelos en la mano.

“Además, los testimonios, los documentos e incluso grabaciones telefónicas en donde puedan probar las acusaciones que le están haciendo que son muy graves”, acusado de tres cargos de conspiración, de tráfico de cocaína y un cargo por declaraciones falsas, lo que llevó a su detención el 10 de diciembre pasado en Dallas, Texas.

Entonces, continuó, “a ellos (a los expresidentes Fox, Calderón y Peña Nieto) los van a mencionar sin duda, como ya fueron mencionados en el juicio de (Joaquín) ‘El Chapo’ (Guzmán), pero tanto como citarlos a declarar o sentarlos en el banquillo de los acusados en una corte de New York, lo veo difícil. No creo que lleguen hasta ahí”.

Para el autor del libro “El affaire Cassez” y “El Chapo: Entrega y traición”, las indagaciones en el vecino país del norte “tocarán” a subalternos del otrora personaje clave de la estrategia de Calderón, como Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y Javier Garza Palacios, entre otros.

“Esa era la gente de confianza de García Luna. Él ordenada y ellos obedecían”, resaltó el también periodista, quien indicó sin embargo que “México llegó tarde”, en el juicio contra el también extitular de la otrora Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el sexenio foxista.

“Creo que si van a relucir cosas y a salir cosas (durante el juico a García Luna) que a los mexicanos se les estaba olvidando, pero que no se le están olvidando a Estados Unidos. Además, hay que recordar que México ofreció colaborar, por tanto tiene ahí dos grupos de acusaciones contra las cuales va a tener que luchar muy difícilmente”, expresó.

Reveles mencionó que la protección que en su momento otorgó García Luna al entonces líder del Cártel de Sinaloa, no sólo fue documentada por él, sino por otros periodistas como Anabel Hernández en su libro “Los Señores del Narco”.

Recodó que durante el juicio “El Chapo” Guzmán, quien actualmente se encuentra preso en una cárcel de Estados Unidos, salió a relucir el nombre García Luna e incluso, Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, dijo que el exfuncionario federal recibió sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, a cambio de protección.

Sobre el juicio que se le sigue a Genaro García Luna, opinó que sin duda “pasarán muchos, pero se irá desgranando la información. Lo único que veo ahí es que México llegó tarde y acá no se le hizo nada en todo ese tiempo, pero también en nuestro país se abrió una carpeta de investigación y se aportarán datos”.

Por ejemplo, “sería bueno que en esa carpeta estuvieran aquel episodio raro en donde paran a García Luna en la carretera de Cuernavaca a Tepoztlán, cuando desarman a todos sus guardias, les vendan los ojos, los someten y, después, se fue a platicar con Arturo Beltrán Leyva”, otrora líder del cártel de los Beltrán-Leyva, abatido el 16 de diciembre de 2009.

José Reveles destacó que los 84 nombres de los elementos que fueron desarmados están publicados en su libro “El Cartel Incómodo”, así como las características de las armas y fueron a la Cámara de Diputados, durante la LX Legislatura, cuando se presentaron a denunciar los hechos, solicitar que rastrearan las armas y que se investigara qué platicó García Luna con Beltrán Leyva el 19 de agosto de 2008.

El escritor e investigador que en 2018 recibiera el Premio de Periodismo de México, por 50 años de trayectoria, relató también que en su momento, Javier Herrera Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, denunció en una de las cartas enviadas a Calderón, que García Luna servía al cártel de Sinaloa.

“Entonces, no creo que vaya a salir libre García Luna. Las acusaciones están fundamentadas, entones yo creo que le va a tocar condena, sea la que sea, dicen que 10 años mínimo, pero que podría ser cadena perpetua, La tiene difícil, tan difícil que ya la familia acudió a la Corte en Dallas para acompañarlo, no la va a librar fácil.

“Bueno, al que van a sentar en el banquillo de los acusados es a México por no haber hecho nada”, expresó Reveles, referente en el periodismo de investigación, quien insistió que en su momento, Herrera Valles denunció que a los operativos “Acapulco Seguro”, “Guerrero Seguro” o “Sonora Seguro” se mandaban ciertos de policías, pero no hacían nada.

Se trataba de “fingir” que estaban haciendo algo, pero no estaban haciendo nada. Luego García Luna le dio (a Calderón) una lista de 12 comandantes para que fueran aprobados y entraran a la Policía Federal, y siete de ellos no habían pasado los exámenes de confianza, uno ni siquiera había cursado la preparatoria, por lo que no tenía posibilidad de ser nombrado comandante”, refirió.

De tal suerte que resulta imposible que el expresidente Calderón no haya sabido nada de lo que hacia García Luna, dado que era su “hombre de confianza, era uno de los que negociaba con los capos de la droga. Su principal general fue Mario Acosta Chaparro, pero a él lo mataron en la colonia Anáhuac”, puntualizó.

