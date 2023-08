Fuerza aérea danesa intercepta bombarderos rusos que se dirigían al espacio aéreo neerlandés

La Fuerza Aérea danesa ha interceptado dos bombarderos rusos que habían sido identificados sobre Dinamarca y volaban hacia la zona que los Países Bajos vigilan para la alianza militar de la OTAN, informó el lunes la Fuerza Aérea Real neerlandesa.

Añadió que los F-16 neerlandeses entraron en acción el lunes por la mañana, pero los bombarderos rusos fueron interceptados antes de que pudieran entrar en el espacio aéreo neerlandés de la OTAN y ya habían dado media vuelta.

Te podría interesar: Rusia intenta recuperarse mientras Ucrania castiga las rutas logísticas rusas

Fuerza aérea danesa intercepta bombarderos rusos

Un portavoz de la Real Fuerza Aérea neerlandesa dijo que los aviones son interceptados si no tienen un código de identificación único, no proporcionan un plan de vuelo y si no hay conversación bidireccional.

El portavoz también dijo que no es raro que aviones rusos violen el espacio aéreo de un país europeo o se aproximen a él.

Reuters no pudo ponerse inmediatamente en contacto con el Ministerio de Defensa danés para obtener sus comentarios.

Las tropas rusas han continuado sus intentos de recuperar la iniciativa en algunos sectores del frente en el este de Ucrania, mientras las fuerzas de Kiev concentraron sus ataques contra las rutas logísticas enemigas en el sur, que pueden ser los preparativos de una nueva fase de su contraofensiva.

Con información de Reuters

¡Ya estamos en Threads!; síguenos para recibir la mejor información