Fundador de plataforma de criptomonedas FTX se declara no culpable durante su juicio por fraude

Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, se declaró no culpable por los delitos de fraude y lavado de dinero durante el juicio que inició hoy ante un tribunal fedeal en Manhattan, esta primera sesión se centrará casi en su totalidad en la selección del jurado.

Bankman-Fried, el prematuro genio de las finanzas que a sus 31 años ha conocido la gloria y luego la cárcel -donde podría pasar el resto de su vida si es declarado culpable de varios de los siete cargos- llegó a la sala con traje y corbata y con el pelo mucho más corto que el que siempre lucía, según los medios presentes en la sala.

El juez Lewis Kaplan le preguntó primero si se acogía a su derecho de no declarar, una decisión que le correspondía solo a él, y a continuación recordó a la defensa que todavía estaba a tiempo de presentar un acuerdo de culpabilidad, a lo que respondieron con la negativa.

En las horas previas a la sesión, los abogados de SBF introdujeron una demanda al juez en la que se oponen a la petición de la Fiscalía de llamar a testificar a clientes de FTX “para que expusieran si ellos entendían cabalmente cómo FTX utilizaba sus bienes” y si comprendían el papel de FTX “como custodio de sus bienes”.

La defensa arguye que el jurado “debe evaluar (los hechos) desde la perspectiva objetiva de una persona razonable”, dando a entender que los clientes afectados por la quiebra de FTX no lo son.

En el fondo, en esta cuestión se dirime un punto que los medios ya están señalando como capital en el desarrollo del juicio a SBF, y es el hecho de que el jurado va a tener que pronunciarse sobre el complejo mundo de las criptomonedas “del cual pueden no saber gran cosa”, como escribe hoy el Wall Street Journal.

Según el diario, tanto la Fiscalía como la defensa van a tratar de utilizar esta supuesta ignorancia en su favor: la fiscalía tratará de limitar el juicio a los conceptos de mentiras y robo, sin entrar en tecnicismos; por el contrario, la defensa puede tratar de insistir precisamente en los aspectos más complejos para probar así que el jurado no puede condenar unos delitos que no entiende.

Por otro lado, el juez Lewis Kaplan, que este martes abrió el juicio contra Sam Bankman-Fried, el fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, pidió a los miembros del jurado que “olviden todo lo que vieron en películas o en la televisión”.

Aunque la advertencia es usual en todos los juicios, en este en particular es especialmente relevante dado el perfil de Bankman-Fried (también conocido como SBF) dado el enorme tirón mediático que tuvo su caso, paradigma del ascenso y caída -ambos fulgurantes- de un joven multimillonario.

Como en otros juicios, el togado continuó con las habituales recomendaciones: “Ustedes no pueden publicar nada sobre el caso, tampoco leer. Ninguna investigación, ni siquiera sobre el juez. Podrán satisfacer su curiosidad cuando el juicio termine”, les insistió, según periodistas presentes en la sala.

Sin embargo, y con cierta ironía, admitió: “No me sorprendería que alguno de ustedes haya oído algo sobre el caso”.

A continuación, llegó la habitual retahíla de circunstancias personales que el juez tuvo que valorar como causa suficiente o no para ser invalidados como jurados: creencias religiosas, problemas médicos, obligaciones laborales ineludibles, dificultades de audición, un casamiento inmediato, un funeral…

Incluso se presentó el caso de un trabajador en una compañía que invirtió y perdió dinero en FTX y pese a todo se dijo “apto” para pronunciarse sobre el caso.

Otro de ellos anunció que se oponía a la pena de muerte y no participará en un proceso donde hubiera riesgo de que se pronunciara. Y aunque los delitos de SBF no incluyen la pena capital, el juez no le respondió de inmediato y dijo que le respondería posteriormente.

El juez afirmó que esperaba concluir la formación del jurado este martes, o a primera hora del miércoles, y cuando les dio permiso para el almuerzo, añadió en broma: “No vayan ahora a dar entrevistas”.

Con información de EFE

