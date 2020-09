Gasto en salud para 2021, insuficiente pese a ligero aumento: CEEY

El gasto que pretende erogar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2021 al sector salud es insuficiente para atender todos los rezagos que se acumularon por años, además de la pandemia por Covid-19 en el país.

“Este gasto apenas va a estar or arriba del crecimiento de la población lo que significa que en términos per capita el gasto en salud no va a crecer y para las necesidades actuales, la coyuntura y todavía lo que se tiene que enfrentar de la vacuna y todos los rezagos del pasado este es un gasto que sigue siendo insuficiente”, señaló Rodolfo de la Torre, Especialista en Desarrollo Social y Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

El proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF) contempla destinar al sector salud 667,236.4 millones de pesos, monto con el que se aspira a “avanzar en la la implementación del nuevo enfoque en materia de salud”.

De la Torre señala que con este monto se marca un aumento de 2.5 a 2.75% los recursos erogados como porcentaje del PIB, sin embargo, este aumento obedece a la caída del PIB en 2020 y 2021.

A la secretaría de Salud se propone destinar 145,414 millones de pesos, que representa un aumento de 9.1% comparado con lo que se erogó en 2020.

Del total del gasto a esta dependencia 140,095 millones de pesos, es decir el 96.4%, se destinaría a gasto corriente compuesto por los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales e intereses y el resto, se enfocaría en inversión física.

Estos recursos contemplan destinar 2,225.9 millones de pesos para la basificación del personal contratado bajo el régimen de eventuales y por honorarios y 3,491 millones de pesos para la contratación de 8,977 nuevas plazas asociadas a 25 hospitales que se encuentran en zonas catalogadas como de difícil acceso a los servicios básicos de salud.

El gasto que se destinaría al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin contar el que se enfoca en pensiones y prestaciones en términos de la Ley del Seguro Social, es del orden de 325,506.8

En el caso del ISSSTE se propone erogar 64,202.8 millones de pesos, sin que este monto incluya el monto enfocado en pensiones y jubilaciones, mismas que absorben 70% del gasto programable que se entrega al instituto.

Para los servicios de salud que ofrecen la Secretaria de Marina se contemplan 2,540.3 millones de pesos y 6,462.9 millones de pesos para la Secretaría de Defensa Nacional.

Las aportaciones a seguridad social serían del orden de 13,607.6 millones de pesos y para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) se contemplan 109,501.3 millones de pesos.

Adicional a esto, el PPEF 2021 contempla la asignación de 119,545.8 millones de pesos a programas de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral.

Para subsanar la necesidad de recursos para el sector salud, el especialista recomienda reasignar gasto a este rubro de otros ramos como la de proyectos de infraestructura que planea el gobierno de López Obrador o contratar deuda.

“Pagarla en el futuro en uno o dos años, plantearse una reforma fiscal a dos años y que vaya en la dirección un sistema de salud universal que evite poner parches cada vez que hay una crisis de salud en el país”.

