Gastos notariales, ¿cómo elegir al notario cuando compres casa o departamento?

Se les conoce como gastos de escrituración, gastos notariales o incluso gastos de titulación. Este concepto engloba los costos de los impuestos derivados de la escrituración de un inmueble, así como los honorarios del notario, entre otros rubros.

Veamos un ejemplo real:

Certificado pre preventivo $358.00 Avalúo catastral $717.00 Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles $75,000.00 Aviso preventivo $358.00 Derechos de registro $24,646.00 Certificado posterior $269.00 Gastos de protocolización y trámite $3,000.00 Honorarios $23,250.00 I.V.A. $4,200.00 TOTAL $131,798.00 Casa ubicada en San Pedro Garza García, N. L. Diciembre 13 de 2021. FUENTE: Cortesía GAAL Asesores

Recordemos que así como necesitas tu acta de nacimiento para poder acreditar quién eres y realizar diversos trámites, la escritura es el acta de nacimiento de tu inmueble con la cual acreditas tu derecho como propietario(a) respecto a aquel. La escritura te da certeza jurídica sobre tu casa o departamento.

En +Dinero de Forbes México entrevistamos a Alfonso Ramírez, cofundador de GAAL Asesores, empresa especializada en asesoría patrimonial, para conocer más acerca del costo de los gastos de escrituración, por qué varían de estado a estado y, cómo lograr un ahorro que sin duda agradecerá el bolsillo de todo(a) nuevo(a) propietario(a) de vivienda.

De acuerdo con el especialista, el costo de los gastos notariales varían en cada entidad porque los requerimientos a nivel local son distintos, incluso sus tarifas son variables. Según indica, el Estado de México es de lo más caros a nivel nacional.

“El Estado de México tiene una curiosidad, pues para la investigación de la propiedad en municipios como Atizapán o Naucalpan, una persona tiene que visitar físicamente la vivienda para revisar el medidor de agua. Personal del municipio tiene que ir, eso genera un costo y se suma con otros más que elevan muchísimo el gasto de titulación”, señala.

Cuidado si vas a comprar en un desarrollo, hay que poner atención con los depas nuevos

“Lo que no es muy sabido en el mercado es que a la hora de obtener un crédito hipotecario tienes derecho a cotizar notarios en el pool cada banco, eso genera una competencia sana, pero no se hace a menudo. Otra cosa que también puedes solicitar al notario que elijas es que te desglose los gastos notariales de modo que sepas exactamente el monto que se irá a impuesto y qué parte corresponde a sus honorarios, pues existe el mito de que los notarios cobran demasiado y eso no es del todo cierto”, afirma Ramírez.

La sugerencia del cofundador de GAAL Asesores es que cuando compres en un nuevo desarrollo tengas la precuación de averiguar las opciones que tienes de notarios y no seas obligado a trabajar con alguno en particular, sobre todo, con el notario de confianza del desarrollo, ya que no siempre es la mejor opción para ti como comprador.

¡Algo importante también! Necesitas tener muy claro que a pesar de que diversos notarios tengan sus respectivas tarifas, todos estos profesionales hacen exactamente lo mismo y su labor tiene el mismo valor legal y jurídico.

“El costo de los impuestos y demás gastos de titulación es variable dependiendo de la entidad, aunque sí puede variar la parte correspondiente a los honorarios del notario. El ahorro más grande que he visto ha sido de alrededor de $20,000 pesos, el comprador comparó entre varias opciones y pudo obtener esa ventaja. Sus gastos notariales ascendían a $300,000 pesos, la casa valía aproximadamente cuatro millones de pesos, así que ese margen le resultó muy benéfico”, asevera.

Los inmuebles de valores inferiores ubicados en la Ciudad de México tienen la ventaja de contar con los interesantes descuentos de la Jornada Notarial 2022 que, por cierto, aplican todo el año. Inmuebles con un valor catastral cercano al millón 300 mil pesos (y un valor comercial aproximado de 3.5 millones de pesos) quedan fuera de los descuentos de la jornada.

Buscar al notario de tu confianza y, tras una labor de investigación y comparación, quedarte con el que más te convenga, no solo te dará más tranquilidad de saber que la persona adecuada te ayudará con tu trámite de escrituración, sino que evitará que alguien más lo elija por ti con base en su conveniencia.

En ese sentido, Alfonso Ramírez tiene dos sugerencias puntuales:

Asesorarte con un broker hipotecario que no necesariamente esté ligado al desarrollo de tu interés o a la operación, puedes buscar a un broker certificado en la Asociación de Brokers Hipotecarios. Solo neceistas pedirle su cédula y consultarta en la pagina de la asociación para asegurarte de que estás trabajando con un profesional confiable. Si ya estás dispuesto a comprar, revisa muy bien las cláusulas del contrato:

“Hay dos cláusulas en el contrato de compraventa que recomiendo que, como usuario pongas mucha atención a que no te obliguen por contrato a trabajar con una notaría en específico. Eso ya es un contrato abusivo porque quien va a pagar los gastos notariales eres tú. Por otro lado, en un contrato así es fácil ver tus obligaciones y castigos en caso de incumplimiento, pero no así las del vendedor o desarrollador. He visto muchos casos de compradores a los que no les entregan sus departamentos en el tiempo acordado y eso no se revisa con antelación. Sin duda no deberías de comprar en ningún lugar que te obligue a trabajar con un notario en específico o que no te dé las garantías de entrega que toda empresa seria ofrece”, finaliza Alfonso Ramírez.

